ЦСКА триумфира с Купата на България по бокс при мъжете

ЦСКА спечели Купата на България по бокс при мъжете, след като завърши на първо място по брой отличия на турнира, проведен в Стара Загора.

Столичният тим си осигури трофея със седем медала - едно златно, две сребърни и четири бронзови отличия, което се оказа достатъчно за първата позиция в крайното подреждане.

На второ място се нареди Левски с четири медала. "Сините" завоюваха три златни и един бронзов, докато третата позиция заеха представителите на Локомотив София с едно злато и едно сребро.

Надпреварата в Стара Загора бе и първи кръг от Държавното лично-отборно първенство на България, като шампионът за сезона ще бъде определен през есента.