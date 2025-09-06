Déjà vu - Синер и Алкарас се изправят в трети финал от Големия шлем този сезон, залогът е титлата на US Open

Световният номер 1 и защитаващ титлата си Яник Синер си осигури отново място на финала на US Open.

Италианецът спря мечтаната седмцица на Феликс Оже-Алиасим, побеждавайки го във втория полуфинал с 6:1, 3:6, 6:3, 6:4 в мач продължил 3 часа и 21 минути.

Така на финала ще има исторически сблъсък. Синер се изправя срещу Карлос Алкарас - първият път, когато двама тенисисти се срещат в три поредни финала от Големия шлем в един сезон.

Поставеният под номер 1, влезе в мача с надеждата да продължи великолепната си серия, която му донесе финал на всеки турнир от Големия шлем този сезон. Неговият опонент, канадецът Феликс Оже-Алиасим, който е номер 27 в ранглистата, преоткри тениса си на US Open, достигайки втория си полуфинал в кариерата си в Ню Йорк. По пътя към полуфинала той отстрани играчи от Топ 10.

Въпреки че Оже-Алиасим водеше с 2-1 в директните си срещи преди този мач, Синер спечели последната им такава за място на финала. Настоящият шампион продължи серията си до 27 победи на твърди кортове в Големия шлем.

„Невероятно. Невероятен сезон. Турнирите от Големия шлем са най-важните турнири, които имаме през годината. Феликс е съвсем различен играч. Сервира много по-добре. Удря много по-добре. Днес беше труден мач. Така че съм много, много щастлив. Пожелавам му всичко най-добро. Той е невероятен играч и невероятен човек. Винаги е приятно да споделя корта с него“, каза Синер.

Първият сет беше изцяло в ръцете на Синер. Италианецът излезе с пълна сила, пробивайки два пъти Оже-Алиасим, за да поведе убедително с 6:1. Сервисът на Синер беше двигателят на отличното му представяне, като той спечели впечатляващите 76% от точките си с първи сервис, докато опонентът му се мъчеше да намери ритъма си.

Но играта се промени драстично във втория сет, когато Оже-Алиасим промени стратегията си и започна да поема повече рискове. Канадецът спечели втория сет с 6:3, осигурявайки си единствения брейк в мача в ключов момент, при 4:3 за него.

Въпреки това, ходът на двубоя се обърна в третия и четвъртия сет. Безмилостната и далеч по-ефективна игра на Синер срещу твърде много непредизвиканите грешки на Оже-Алиасим в ключови моменти се оказаха решаващи за изхода на срещата.

С победата световният номер 1 затвърждава мястото си в историята като едва четвъртия играч след Род Лейвър (1969), Роджър Федерер (2006, 2007) и Новак Джокович (2015, 2021, 2023) достигнал до всичките четири финала на турнири от Големия шлем в един сезон, включително и пет поредни. За италианеца победата на полуфинала е под номер 300 в Тура.

В мача за титлата той ще търси реванш от Карлос Алкарас, но същия мотив има и испанецът.

Двубоят за трофея е трети пореден финал за двамата в Мейджъра тази година. Алкарас спечели Ролан Гарос, а Синер триумфира на Уимбълдън.

Победителят в неделя ще вземе всичко - и титлата на US Open и титлата номер 1 в световната ранглиста.