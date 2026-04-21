Д-р Ангел Мавровски, БАБХ: Огнище на антракс в Силистренско е особено опасено

Огнище на антракс беше установено в Силистренско. Животните са лекувани около 30 дни от ветеринарен лекар на обекта, без да бъдат уведомени компетентните власти и без да е била ясна диагнозата. “Случаят е особено опасен", каза в студиото на “Денят започва” д-р Ангел Мавровски - изпълнителен директор на БАБХ.

В момента се издирват всички контактни лица, имали досег със заразените животни. Част от месото е било преработвано, като собствениците твърдят, че е било предназначено за лична консумация. Откритото месо е унищожено.

Д-р Ангел Мавровски - изпълнителен директор на БАБХ: “До момента сме установили 13 души, а РЗИ продължава да установява дали има и други контактни лица. Случаят е особено опасен. Оказва се, че самите животни са преработвани в различни продукти - имам предвид умиращите и умрели животни.”

По данни на изпълнителния директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски, месото е преработвано в незаконни кланици.

Д-р Ангел Мавровски - изпълнителен директор на БАБХ: “Имаме и случай на 4 животни, които са взети нелегално от самия обект и са транспортирани към Разградско с цел преработка и продажба. Лицето е установено с полиция.”

Огнище на антракс е установено във ферма с 28 биволи в с. Черногор, Силистренско, съобщиха от БАБХ. Заболяването е лабораторно потвърдено.

Вижте целия разговор с д-р Ангел Мавровски във видеото.

#д-р Ангел Мавровски #БАБХ #Силистра

