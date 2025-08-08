БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Дамбраускас: И 20 пъти да играем, Левски винаги ще бъде фаворит

Старши треньорът на Сабах вярва в шансовете на своя отбор на реванша.

Дамбраускас
Снимка: БТА
Слушай новината

Старши треньорът на Сабах Валдас Дамбраускас коментира поражението с 0:1 от Левски в Лига на конференциите. Единственият гол в срещата в София падна дълбоко в добавеното време, когато след статично положение се разписа Борислав Рупанов.

„Поздравявам Левски за победата. Получи се добър мач, тактически мач, дойдохме с план. Въпреки че се връщаме със загуба, мога да поздравя моите футболисти. Левски е топ отбор, имаше моменти, в които те контролираха играта и такива, в които ние я контролирахме. Усещам, че можехме да направим повече, особено в последната третина, но мога да похваля момчетата ми. Вярвам, че домакините могат да са благодарни на феновете си - за гола и преднината. Съмнявам се, че щеше да е същото, ако атмосферата беше различна. През второто полувреме имахме два много добри шанса, но за нещастие не ги реализирахме“, каза специалистът, който е и бивш треньор на Лудогорец.

„За нас ще е по-трудно, разбира се, но имаме 90 минути у дома в Баку. Трябва да вземем урок. Нашият тим е много млад - на 18 години, Левски има над 100-годишна история. И 20 пъти да играем, Левски винаги ще бъде фаворит. Бавене на времето? Абсурдно е да ме питате това. Мачът се игра 100 минути, имаше умора, пътувахме до София от Баку, това не е като да излезеш за десет минути от хотела до стадиона. Приемам въпроса ви като шега, но във всяка шега има малко истина. Вижте футболистите ми, те наистина имаха нужда от лекарска помощ“, добави треньорът.

