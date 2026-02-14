БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Данаил Полищев с 31-о място в Европейската лига на рапира в Лондон

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Състезанието събра 114 фехтовачи от 19 държави, а за България игра още и Васил Тодоров.

Данаил Полищев с 31-о място в Европейската лига на рапира в Лондон
Снимка: БТА
Данаил Полишев се класира на 31-о място в турнира за Европейската лига на рапира в Лондон. Състезанието събра 114 фехтовачи от 19 държави, а за България играха Данаил Полишев и Васил Тодоров.

Полишев излезе от групите с три победи и две загуби. В елиминациите възпитаникът на фехтовален клуб Пловдив БГ победи Амар ал Монсин (Великобритания) с 15:6 и Максуел Джоунс (Великобритания) с 15:9. В срещата за място сред най-добрите 16 Полишев отстъпи пред Петър Филес (Хърватия) с 9:15 и завърши турнира 31-и.

Васил Тодоров от фехтовален клуб Авитохол не излезе от групите след пет загуби и се класира на 110-о място.

При жените Златина Караиванова завърши на 63-а позиция от 70 състезателки, съобщават от БФ Фехтовка.

