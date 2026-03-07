Никола Цолов даде 17-о време в спринтовата надпревара в Мелбърн

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българинът направи добър старт, но след серия от грешки той се смъкна в класирането.

никола цолов остана шести първата тренировка гран унгария
Слушай новината

Българският пилот Никола Цолов не успя да влезе в зоната на точките в първото състезание за новия сезон във Формула 2. Тийнейджърът остана 17-ти в спринтовата надпревара на пистата „Албърт Парк“ в Австралия.

Цолов направи добър старт от шестата позиция в Мелбърн и напредна с две позиции в рамките на първата обиколка, но след серия от грешки той се смъкна в класирането.

Парагваецът Джошуа Дюрксен ликува с победата в Мелбърн. Втори завърши Ноел Леон, а на подиума с тях се качи още Алекс Дън. В зоната на точките влязоха още Тасанапол Интрапувасак, Ритомо Мията, Габриеле Мини, Лорънс ван Хьопен и Роман Билински, който пресече финалната линия на деветото място, но след наказанието на Стеншорн се класира осми.

Първият състезателен уикенд за годината във Формула 2 ще завърши тази нощ с основното състезание, което е предвидено за 2:25 часа българско време. То ще бъде с продължителност от 33 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса, а Цолов ще стартира от петата позиция.

#"Албърт Парк" #Формула 2 #Никола Цолов

