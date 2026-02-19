БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Никола Цолов с 12-о време в тестовете във Ф2

Сезонът във Формула 2 започва в уикенда 6-8 март в Мелбърн, Австралия.

никола цолов записа трето време сутрешната сесия предсезонните тестове формула барселона
Никола Цолов записа 12-и резултат в следобедната сесия от третия ден от предсезонните тестове на Формула 2 в Барселона.

Състезателят на Campos Racing даде време от 1:29.515 минути за обиколка, правейки общо 45, докато съотборникът му Ноел Леон от Мексико се нареди втори с 1:26.308.

Начело във втората част от днешните тренировки бе британецът Киан Шийлдс от AIX Racing с най-добър резултат от 1:26.269 минути.

Цолов беше с трето време в сутрешната сесия.

Сезонът във Формула 2 започва в уикенда 6-8 март в Мелбърн, Австралия.

