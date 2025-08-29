БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

Даниел Боримиров: Трябва да признаем, че не бяхме на нивото на Аз Алкмаар

Спорт
Изпълнителният директор на Левски коментира представянето на отбора в Европа.

Даниел Боримиров
Снимка: Startphoto.bg
Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори и след прибирането на отбора от Нидерландия след реванша с АЗ Алкмаар.

Преди заминаването шефът заяви, че надеждата е жива, но сега призна, че домакините определено са били по-добрият отбор.

„Трудно се говори след такъв мач, но пък ние сме реалисти и трябва да си признаем, че не бяхме на нивото на съперника. Извадили сме си поука от всички мачове. Благодарение на осемте мача в Европа, натрупахме безценен опит и това ще ни помогне за в бъдеще“, каза Боримиров.

Той отличи подкрепата на феновете до момента през сезона.

„Искам отново да изкажа огромните си благодарности към нашата невероятна публика и без коментар каква фенска маса имаме. Благодаря за подкрепата и за това, че винаги са зад нас и ни подкрепят във всеки един момент. За нас е добра оценкат. Левски ще генерира приходи, но генерира и разходи. Като теглим чертата, наистина ще имаме приходи, но тези приходи ще бъдат използвани целенасочено“, продължи изпълнителният директор на Левски.

Клубът застава плътно зад наставника Хулио Веласкес и възпитаниците му, категоричен е Боримиров

„Мисля, че този мач беше огледало на българския футбол, всеки един от нас, а и от футболните хора го осъзнават. Тук е работата на треньорското ръководство. Ще се коментират тези неща, трябва да се фокусираме изцяло върху българското първенство и участието ни за Купата. Клубът вярва на Хулио Веласкес и екипа му, както и на футболистите“, отговори бившият футболист на клуба.

АЗ Алкмаар сложи край на европейската мечта на Левски
"Сините" загубиха с общ резултат 1:6 от нидерландците.
Чете се за: 02:45 мин.
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
И хеликоптер се включи в гасенето на пожара в природен парк "Рила"
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да стигне до населени места?
За първи път от 400 години: Литургия на остров Свети Иван край Созопол
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
Монтана надви Добруджа с гол от дузпа на Борис Димитров
Руи Мота: Искаме да сме сред най-добрите и сега ще покажем какво можем Руи Мота: Искаме да сме сред най-добрите и сега ще покажем какво можем
Чете се за: 01:30 мин.
Първа лига: Монтана - Добруджа (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Монтана - Добруджа (ГАЛЕРИЯ)
Рубен Аморим: Понякога искам да напусна, понякога искам да остана 20 години Рубен Аморим: Понякога искам да напусна, понякога искам да остана 20 години
Чете се за: 02:30 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Томас Тухел обяви интересен състав за световните квалификации Томас Тухел обяви интересен състав за световните квалификации
Чете се за: 02:02 мин.

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар почина 86-годишна жена
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила" Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Зеленски: Русия разбира само от сила, затова сега трябва да...
Чете се за: 03:17 мин.
По света
