Даниел Боримиров: Трябва да признаем, че не бяхме на нивото на Аз Алкмаар

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори и след прибирането на отбора от Нидерландия след реванша с АЗ Алкмаар.

Преди заминаването шефът заяви, че надеждата е жива, но сега призна, че домакините определено са били по-добрият отбор.

„Трудно се говори след такъв мач, но пък ние сме реалисти и трябва да си признаем, че не бяхме на нивото на съперника. Извадили сме си поука от всички мачове. Благодарение на осемте мача в Европа, натрупахме безценен опит и това ще ни помогне за в бъдеще“, каза Боримиров.

Той отличи подкрепата на феновете до момента през сезона.

„Искам отново да изкажа огромните си благодарности към нашата невероятна публика и без коментар каква фенска маса имаме. Благодаря за подкрепата и за това, че винаги са зад нас и ни подкрепят във всеки един момент. За нас е добра оценкат. Левски ще генерира приходи, но генерира и разходи. Като теглим чертата, наистина ще имаме приходи, но тези приходи ще бъдат използвани целенасочено“, продължи изпълнителният директор на Левски.

Клубът застава плътно зад наставника Хулио Веласкес и възпитаниците му, категоричен е Боримиров