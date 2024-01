Даниил Медведев осъществи знаменит обрат от 0:2 сета срещу Зверев и отново ще играе за титлата на Australian Open

Даниил Медведев стана вторият финалист в тазгодишното издание на Australian Open, след като в полуфиналите осъществи запомнящ се обрат от 0:2 до 3:2 сета срещу германеца Александър Зверев, за да го елиминира след 5:7, 3:6, 7:6(4), 7:6(5), 6:3.

Мачът на централния корт "Род Лейвър Арена" продължи 4 часа и 22 минути, а в него зрителите по трибуните видяха втория пълен обрат за руснака от началото на турнира, след като във втория кръг той отново заличи два сета пасив срещу финландеца Емил Руусувуори.

В днешния ден обаче срещата започна трудно за бившия №1 в света, който в откриващата част изостана с 1:4 гейма, но въпреки това намери начин да стигне до равенството при 5:5. Последва нов спад в играта на Медведев, от който Зверев се възползва, за да пробие при 6:5, след което отрази два брейкбола по пътя си към успеха със 7:5 в първия сет.

Във втория германецът категорично беше по-добрият от двамата тенисисти на корта, печелейки на два пъти подаването на своя съперник за крайното 6:3, което доближи световния №6 само на една част от втория му финал в турнирите от Големия шлем.

В третия сет Медведев стабилизира играта си на свое подаване и на свой ред имаше няколко шанса да пробие сервиса на Зверев, но в бившият финалист на US Open устоя на напрежението и така победителят трябваше да бъде определен в тайбрек. В дългия гейм битката беше равностойна до 4-4 точки, след което руснака взе всяко едно от последните три разигравания, за да измъкне частта със 7:6(5).

Четвъртият сет премина при подчертано предимство за сервиращите, като Зверев отрази единствените две възможности за пробив, до които се добра неговия съперник в осмия гейм. Впоследствие се стигна отново до тайбрек, в който германецът имаше аванс от 5-4, но Медведев повече не му даде точка до края и след 7-5 в своя полза изравни резултата в двубоя.

В последната пета част бившият шампион от US Open осъществи решителния брейк в петия гейм, повеждайки с 3:2, след което в деветия проби отново подаването на съперника си за крайното 6:3, което класира Даниил Медведев за неговия трети финал в "Мелбърн Парк" в последните четири години.

