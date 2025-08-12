БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Пети ден продължава битката с огнената стихия в Сунгурларе

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
50 души бяха евакуирани

Снимка: БТА
Пети ден продължава борбата с огъня в Сунгурларе. Над 20 екипа на пожарната, горски служители и доброволци са на терен за справяне с огнената стихия.

Близо 50 души от село Скала бяха евакуирани вчера след като беше задействана системата BG-Alert и имаше опасност огъня да влезе в селото. След включването на самолети и хеликоптери в най-критичния момент пожарът в района на селото беше овладян. Няма пострадали и бедстващите хора.

Към момента няма опасност за населеното място. От петък, когато избухна пожара, са изгорели над 16 000 декара смесена гора и лозови масиви.

#пожарите в страната #Община Сунгурларе

