Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

Даниил Медведев с място на полуфиналите в Пекин

Чете се за: 02:05 мин.
Спорт
Той се справи с Александър Зверев на четвъртфиналите.

Даниил Медведев с място на полуфиналите в Пекин
Снимка: БТА
Данаил Медведев продължава към четвъртфиналите на турнира ATP 500 в Пекин. Руснакът се справи с Александър Зверев на четвъртфиналите с 6:3, 6:3.

Той достигна 60-ия си полуфинал в професионалния тенис тур и първи от юни насам. В следващия си мач Медведев ще срещне Лърнър Тиен, който го победи на откритото първенство на Австралия през тази година.

"Хубаво е да се класираш на полуфинал, но аз искам повече. Постигнал съм много и не се интересувам от цифрите. В един момент от кариерата си всеки спортист се стреми просто да дава всичко най-добро от себе си. И при мен е така, защото напоследък това не се случва. Днешната победа срещу толкова силен съперник е стъпка в правилната посока", каза той.

Медведев отрази всички четири разигравания за пробив на Зверев и спечели 86% от точките на първи сервис. Преди мача той бе с баланс победа и две загуби срещу тенисисти от топ 10 в ранглистата, а единственият успех бе отново срещу Зверев в Хале. Руснакът вече е в серия от пет победи срещу германеца и води в директния сблъсък с 14:7.

Тиен се класира на полуфиналите след победа с 4:6, 6:3 и контузия на поставения под номер 4 Лоренцо Музети. Италианецът взе първия сет с пробив в седмия гейм, но във втората част загуби подаването си за 1:3. Така Тиен взе преднина и изравни след 6:3, а Музети се контузи. Нови два пробива за американеца и 3:0 във втория сет убедиха италианеца да се оттегли.

В другия полуфинал ще се срещнат поставеният под номер 1 Яник Синер и третият в схемата Алекс Де Минор.

Яник Синер е полуфиналист в Пекин след чист успех над Фабиан Марожан
Яник Синер е полуфиналист в Пекин след чист успех над Фабиан Марожан
За италианеца предстои двубой с Алекс де Минор.
Чете се за: 01:05 мин.
#тенис турнир в Пекин 2025 # Даниил Медведев #Александър Зверев

