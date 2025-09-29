Яник Синер е полуфиналист в Пекин след чист успех над Фабиан Марожан

Яник Синер достигна полуфиналите на тенис турнира в Пекин. Водачът в схемата победи Фабиан Марожан от Унгария с 6:1, 7:5 за около час и 20 минути игра.

Световният №2, финалист от миналата година, изигра почти перфектен първи сет, в който даде само един гейм на съперника. Вторият беше далеч по-равностоен и Марожан можеше да се добере до трета решителна част. Унгарецът дръпна с пробив при 5:4, но след това се пропука на собствен сервис. Синер впоследствие избегна и тайбрек, печелейки със 7:5.

За италианеца предстои интригуващ полуфинал с третия поставен Алекс де Минор. Австралиецът отказа представителя на Чехия Якуб Меншик след 4:1 в първия сет.

Другият полуфинал ще бъде определен от мачовете Лърнър Тиен - Лоренцо Музети (4) и Даниил Медведев - Александър Зверев (2).