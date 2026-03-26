Дания върви уверено към Мондиал 2026 след разгром над Северна Македония

Дания победи Северна Македония с 4:0 в полуфинална квалификационна среща за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Датчаните стигнаха до успеха с голове след почивката.

През първото полувреме на стадион "Паркен" в Копенхаген домакините отправиха всичките четири точни изстрела, но до гол така и не се стигна след намеси на Столе Димитриевски.

"Червеният динамит" заслужено откри резултата четири минути след началото на втората част. Микел Дамсгаард се разписа след разбъркване в наказателното поле.

Футболистите в червено удвоиха преднината си девет минути по-късно. Густав Исаксен засече от въздуха центриране във вратарското поле на Микел Дамсгаард.

Едва 99 секунди по-късно Густав Исаксен удвои головата си сметка. Столе Димитриевски изби шут на Виктор Фрохолд, но фланговият футболист се разписа при добавката.

В 73-ата минута Кристиан Ериксен се яви в игра и три минути по-късно записа името си сред голмайсторите. Полузащитникът се разписа директно от ъглов удар.

В спор за място на Мондиал 2026 Дания ще срещне победителя от срещата между Чехия и Ирландия. Двубоят ще се състои на 31 март, вторник, от 21:45 часа.