БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в...
Чете се за: 02:50 мин.
Първи случай на грип у нас
Чете се за: 00:30 мин.
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако...
Чете се за: 03:47 мин.
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дарен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 м гръб в малък басейн

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Състезателят на “Доростол” свали 26 стотни от досегашното върхово постижение, което беше притежание на Калоян Левтеров.

Дарен Кирилов
Снимка: БТА
Слушай новината

Дарен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 метра гръб в малък басейн по време на 11-ия международен турнир „Бриз – Иван The Roshav Стойчев“, който се проведе през уикенда в Бургас.

Кирилов спечели старта в дисциплината с време 1:53.55 мин. Състезателят на “Доростол” свали 26 стотни от досегашното върхово постижение, което беше притежание на Калоян Левтеров от 2023г. Възпитаникът на Веселин Суров победи и в надпреварата на 100 м гръб със силен резултат - 52.59 сек., който е на 13 стотни от националния рекорд в дисциплината.

В Международния турнир „Бриз – Иван The Roshav Стойчев 2025” участие взеха 650 състезатели от България, Молдова, Египет, Турция и Англия.

#Дарен Кирилов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
1
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
2
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги оставил месеци без заплати
3
Шивачки от Русе сигнализират за некоректен работодател, който ги...
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
4
Задържаха служители на "Пътна полиция" в Хасково
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
5
"Галъп": 8 партии ще влязат в парламента, ако гласуваме днес
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско
6
Катастрофа затвори пътя между Симитли и Банско

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
3
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
5
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
6
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...

Още от: Водни спортове

Несебър е домакин на 53-тото Балканско първенство по ветроходство
Несебър е домакин на 53-тото Балканско първенство по ветроходство
Спряха правата на две италиански плувкини заради арест по подозрения в кражба в Сингапур Спряха правата на две италиански плувкини заради арест по подозрения в кражба в Сингапур
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът на БФПС Георги Аврамчев връчи официален сертификат на Цанко Цанков за 24-часовото плуване без прекъсване в река Дунав Президентът на БФПС Георги Аврамчев връчи официален сертификат на Цанко Цанков за 24-часовото плуване без прекъсване в река Дунав
Чете се за: 01:02 мин.
В Бургас възстановяват единствената в България изцяло женска ветроходна регата "Амазонка" В Бургас възстановяват единствената в България изцяло женска ветроходна регата "Амазонка"
Чете се за: 06:32 мин.
Васил Тушев в предаването "Аз съм" Васил Тушев в предаването "Аз съм"
Чете се за: 03:32 мин.
България загуби първия си мач за разпределение на последните места на европейското по водна топка до 18 г. България загуби първия си мач за разпределение на последните места на европейското по водна топка до 18 г.
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Премиерът Желязков отмени правителственото заседание Премиерът Желязков отмени правителственото заседание
Чете се за: 00:12 мин.
У нас
Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС Президентът Румен Радев наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
"Катаджиите се крият като партизани": Арести в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Тръмп нарече Джорджа Мелони "красива", Ердоган я...
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Несигурност след еуфорията в Израел и Газа: Бомбардировките...
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Бедственото положение и възможна евакуация в русенското село...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ