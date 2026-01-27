БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична...
Чете се за: 03:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Дърво падна върху движещ се влак в Гърция, машинистът е ранен

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Запази
дърво падна движещ влак гърция машинистът ранен
Снимка: БГНЕС/Архив
Слушай новината

Дърво е паднало тази сутрин върху движещ се влак на полуостров Пелопонес в Южна Гърция. При инцидента е пострадал машинистът на композицията.

Влакът е пътувал по линията Пиргос – Катаколо, когато голям бор е паднал върху предната част на мотрисата. При удара е бил ранен машинистът, а на влака са нанесени материални щети.

На мястото са били изпратени екипи на противопожарната служба, за да отстранят дървото и да осигурят безопасността на железопътната линия. Раненият машинист е бил откаран в болница в Пиргос с частен автомобил.

#инцидент в Гърция #Гърция #паднало дърво #влак

Последвайте ни

ТОП 24

Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
1
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
2
Дерайлира бързият влак Кюстендил - София
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от шофьорите загина
3
Тежка катастрофа между три тира и кола край Видин, един от...
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
4
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
5
ЕС окончателно забранява руския газ от 2027 г.
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от олимпийски игри
6
Великият Оле Ейнар Бьорндален, който спечели 13 медала от...

Най-четени

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
2
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
3
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
4
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в "Дружба" 2 след ремонта на "Топлофикация"
5
Кал, унищожени градинки, отсечени дървета: Погром в...
Осем изпълнители продължават в националната селекция за "Евровизия 2026"
6
Осем изпълнители продължават в националната селекция за...

Още от: Балкани

Експлозия и пожар в завод за храни в Гърция, има жертви
Експлозия и пожар в завод за храни в Гърция, има жертви
Транспортни блокади по западната ни граница Транспортни блокади по западната ни граница
Чете се за: 01:00 мин.
Автобус с 21 пътници, пътуващ от България за Измир, се е запалил на ГКПП „Капъкуле“ Автобус с 21 пътници, пътуващ от България за Измир, се е запалил на ГКПП „Капъкуле“
Чете се за: 00:45 мин.
Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите Блокади на границите с Шенген от утре заради ново правило за шофьорите
47635
Чете се за: 04:05 мин.
След преобръщане на лодка с мигранти: Телата на жена и 4-годишно момче бяха открити край гръцкия остров Икария След преобръщане на лодка с мигранти: Телата на жена и 4-годишно момче бяха открити край гръцкия остров Икария
Чете се за: 01:20 мин.
Сблъсъци в Албания - протестиращи поискаха оставката на правителството Сблъсъци в Албания - протестиращи поискаха оставката на правителството
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Шофьор на турски тир загина при тежка катастрофа край ГКПП "Капитан Андреево"
Шофьор на турски тир загина при тежка катастрофа край ГКПП...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол Пешеходец загина на място при тежка катастрофа на околовръстния път в Ямбол
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация Проф. Ива Христова: Четири области са в предепидемична ситуация
Чете се за: 03:25 мин.
Общество
Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян Консултации за служебен премиер: Илияна Йотова се среща с Рая Назарян
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Куриоз в Пловдив: Пътен знак беше откраднат седем пъти за година и...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Влак блъсна 48-годишен мъж на жп прелез край село Крумово
Чете се за: 00:37 мин.
Регионални
Част от имиграционните служби напускат Минесота - ще има ли промяна...
Чете се за: 01:05 мин.
САЩ и Канада
Тежка зима в САЩ: Десетки жертви и стотици отменени полети
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ