Дърво падна върху движещ се влак в Гърция, машинистът е ранен

Дърво е паднало тази сутрин върху движещ се влак на полуостров Пелопонес в Южна Гърция. При инцидента е пострадал машинистът на композицията.

Влакът е пътувал по линията Пиргос – Катаколо, когато голям бор е паднал върху предната част на мотрисата. При удара е бил ранен машинистът, а на влака са нанесени материални щети.

На мястото са били изпратени екипи на противопожарната служба, за да отстранят дървото и да осигурят безопасността на железопътната линия. Раненият машинист е бил откаран в болница в Пиргос с частен автомобил.