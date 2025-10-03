БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бедственото положение в Елените: Издирват човек, хора...
Чете се за: 03:12 мин.
Един човек е загинал при наводнението в комплекс...
Чете се за: 06:55 мин.
Обявиха частично бедствено положение в Бургас
Чете се за: 02:35 мин.
Системата BG-ALERT е задействана за Витоша: Подходите за...
Чете се за: 01:22 мин.
Обявено е бедствено положение в Община Царево,...
Чете се за: 03:10 мин.

Държавата дава над 385 000 лв. за безплатен транспорт на украински ученици

Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Средствата се предоставят на общини в областите Варна, Бургас и Добрич

държавата дава 385 хил безплатен транспорт украински ученици
Правителството одобри 385 750 лева, с които се осигурява безплатен транспорт до училище на деца и ученици с временна закрила от Украйна.

Със средствата ще се обезпечи превозът им от местата за настаняване до образователните институции за цялата нова учебна година - от 15 септември 2025 г. до 30 юни 2026 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

През втория срок на учебната 2024 - 2025 година в групи за предучилищно образование в детските градини и в училищата се обучаваха 1592 деца с временна закрила, а в училищата - 5325 ученици.

Три години и половина след началото на войната в Украйна броят на украинските деца и ученици, които желаят да бъдат записани в българската образователна система се увеличава. Основното затруднение за достъпа им до образование е свързано с факта, че голяма част от семействата с временна закрила са се установили в курорти по Черноморието, където има недостиг на места в образователните институции.

Поради тази причина някои от децата посещават по-отдалечени училища и детски градини, до които няма обществен транспорт.

За да се гарантира достъпът им до образование, правителството взе решение да осигури допълнителни средства за организирането на транспорт до училищата и обратно.

Средствата се предоставят на общини в областите Варна, Бургас и Добрич.

