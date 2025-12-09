"Държавата иска спокойствие": Протест в Белица в подкрепа на правителството

"Столицата на заедността" - така беше определена Белица от хората събрали се на митинга организиран от "ДПС - Ново начало". В протеста се включват хора от много общини в област Благоевград като Якоруда, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово, Гоце Делчев, Петрич, Сандански, Благоевград.

Хората издигнаха плакати с призиви "Не на уличните преврати, насилието и омразата". Поискаха мир и спокойствие. Заявиха, че протестите могат да се провеждат и мирно, без провокации и без насаждане на омраза.

"Държавата иска спокойствие, а хората искат мир и развитие, и работещо правителство, което поздравявам, че чу призивите и промени бюджета, който трябва да бъде приет до края на месеца", каза Радослав Ревански, кмет на Белица и зам.-председател на ДПС.

По отношение на исканата оставка на правителството той каза, че апелът от Белица е да се чуят милионите хора, които искат да живеят в мир, да не се допуска хаос, какъвто ще настъпи при една евентуална оставка на правителството. Затова и митингът в Белица е в подкрепа на правителството, каза още Ревански.

По думите му, ако правителството подаде оставка сега, след 1 януари ще настъпи неконтролируема спекула на цените.

Снимки: Станислава Христова, БНТ и БТА