Държавни имоти попадат в обхвата на зелената зона във варненския квартал “Чайка”, която влезе в сила на 20 ноември. За това сигнализира областният управител на Варна проф. Андрияна Анреева.

Тя посочи, че 26 имота в квартала са държавна собственост и е необходимо да бъдат деактувани, за да може Община Варна да се разпорежда с тях. Законът за общинската собственост ясно определя условията, при които държавната собственост преминава в собственост на Общината, посочи Андреева.

Според закона, докато не се изясни дали тези имоти отговарят на условията да бъдат отписани и да преминат в собственост на Община Варна, те остават държавна собственост и могат да станат обект на съдебни спорове. Общината може да ползва имотите само срещу обезщетение в полза на държавата.

Добромир Арнаудов, директор на ОП “Общински паркинги и синя зона” - Варна, обясни, че техническият проект за зоната е влязъл в сила през 2023 година. Тогава са правени проверки за собствеността на имотите, които попадат в Зелената зона. В кв. “Чайка” е открит само един имот, който е държавна собственост, и той е изключен от проекта.