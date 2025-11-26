БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Всеки четвърти пенсионер ще получи по 120 лева коледни...
Чете се за: 01:57 мин.
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова...
Чете се за: 00:42 мин.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 02:37 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

Държавни имоти попадат в обхвата на зелената зона във варненския квартал "Чайка"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
За това сигнализира областният управител на Варна проф. Андрияна Анреева

държавни имоти попадат обхвата зелената зона варненския квартал чайка
Държавни имоти попадат в обхвата на зелената зона във варненския квартал “Чайка”, която влезе в сила на 20 ноември. За това сигнализира областният управител на Варна проф. Андрияна Анреева.

Тя посочи, че 26 имота в квартала са държавна собственост и е необходимо да бъдат деактувани, за да може Община Варна да се разпорежда с тях. Законът за общинската собственост ясно определя условията, при които държавната собственост преминава в собственост на Общината, посочи Андреева.

Според закона, докато не се изясни дали тези имоти отговарят на условията да бъдат отписани и да преминат в собственост на Община Варна, те остават държавна собственост и могат да станат обект на съдебни спорове. Общината може да ползва имотите само срещу обезщетение в полза на държавата.

Добромир Арнаудов, директор на ОП “Общински паркинги и синя зона” - Варна, обясни, че техническият проект за зоната е влязъл в сила през 2023 година. Тогава са правени проверки за собствеността на имотите, които попадат в Зелената зона. В кв. “Чайка” е открит само един имот, който е държавна собственост, и той е изключен от проекта.

