Давид Иванов остана седми във финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Кайро

Арменецът Хамлет Манукян получи най-висока оценка.

Давид Иванов завърши на седмо място във финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Кайро (Египет).

Българският национал получи 6.000 точки за трудност и 8.000 за изпълнение - общо 14.000 точки. Европейският вицешампион за младежи на този уред от първенството в Римини (Италия) стартира във финала с пети стартов номер.

Най-висока оценка получи европейският шампион на кон с гривни от Лайпциг 2025, арменецът Хамлет Манукян с оценка 14.800 точки (5.700 точки за трудност).

На финала на земя победител стана руснакът с български корени Даниел Маринов с 14.233 точки.

Съдия за България на надпреварата е Здравко Куртев.

Преди месец Иванов спечели първия си златен медал от състезание от такъв ранг, след като триумфира на този уред на Световната купа в Баку (Азербайджан).

