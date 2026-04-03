Давид Иванов се класира за финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика в Кайро

Давид Иванов се класира за финала на кон с гривни на третата за годината Световната купа по спортна гимнастика в Кайро (Египет).

Европейският вицешампион за младежи на този уред от първенството в Римини (Италия) влезе в топ 8 с пети по сила резултат. За изпълнението си българинът получи оценка от 14.433 точки (трудност 6.0 и изпълнение 8.433 точки).

С най-висока оценка в квалификациите е световният и европейски вицешампион от миналата година Мамикон Хачатрян (Армения) с 14.766 (5.8 и 8.966).

Съдия за България на надпреварата е Здравко Куртев.

Финалът на кон с гривни е в неделя.

Преди месец Иванов спечели първия си златен медал от състезание от такъв ранг, след като триумфира на този уред на Световната купа Баку.