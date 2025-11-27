Дъждът властва до неделя, в четвъртък ще вали в почти цялата страна

В четвъртък ще вали в почти цялата страна, с изключение на източните райони. По-значителни валежи от дъжд ще има в югозападната половина от страната.

На места ще има и гръмотевична дейност. С умерен вятър от запад-северозапад в Западна България и Дунавската равнина ще нахлува по-студен въздух, а в останалата част от страната вятърът ще остане от юг, умерен и поривист.

Минималните температури ще са между 3° и 14°, в София около 6°, а максималните между 6° и 17°, в София около 8°.

По Черноморието ще бъде облачно, но ще е без валежи. Ще духа умерен и поривист южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Температурата на морската вода е 15° - 16°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 4 бала.

В планините ще е облачно, а билата ще са в облачния слой. Ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра – от сняг, но до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежа в Западна Стара планина ще се понижава.

Значителни ще са валежите в Пирин, Огражден, Беласица, южните склонове на Родопите и в района на Централен Балкан. Ще духа силен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра около 2°.

През следващите дни валежите ще продължат. Значителни по количество ще са в петък в Южна, а в събота в Централна и Източна България.

В петък вятърът ще е умерен, от изток-югоизток, а в събота ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Температурите ще са с малък денонощен ход от 4° - 5° в северозападните до 16° - 17° в източните райони.

В неделя валежите ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът ще отслабне. Минималните температури в Западна България ще се понижат и ще са близки до нулата, а в Източна ще останат до около 10°. Максималните ще са без съществена промяна.

В понеделник облачността ще е разкъсана, предимно средна и висока. Вятърът ще стихне и на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между минус 2° и 3°, а максималните между 10° и 15°.