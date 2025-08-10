Де Минор допусна огромно разочарование в първия си мач на Мастърса в Синсинати

Австралиецът Алекс де Минор отпадна още в първия си мач от втория кръг на тенис турнира в Синсинати от сериите Мастърс с награден фонд 9,19 милиона долара. Осмият в света отстъпи пред американеца Райли Опелка с 6:7(6), 4:6.

Де Минор пропусна седем възможности за пробив във втория сет, а след това загуби подаването си при единствената възможност на съперника си.

Високият 211 см. Опелка ще срещне в следващата фаза аржентинеца Франсиско Комесана, който продължи напред, след като водеше с 6:4 и 3:1 на италианеца Лучано Дардери, а след това съперникът му се отказа заради контузия.

Играещият под неутрален флаг руснак Андрей Рубльов също се класира за третия кръг, след като надигра представителя на домакините Лърнър Тиен със 7:6 (4), 6:3. В следващата фаза той чака победителя от двубоя между австралиеца Алексей Попирин и испанеца Мартин Ландалус.

Напред се класираха и чехите Иржи Лехечка и Якуб Меншик. Лехечка победи американеца Тристан Бойър в три сета - 4:6, 6:1, 6:4, за близо два часа. Меншик елиминира друг американец - Итън Куин, с 6:4, 6:2.

Испанският ветеран Роберто Баутиста-Агут продължи напред след победа над британеца Камерън Нори с 6:4, 6:3.