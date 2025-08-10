БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Де Минор допусна огромно разочарование в първия си мач на Мастърса в Синсинати

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Чехите Иржи Лехечка и Якуб Меншик, както и Андрей Рубльов пък продължават към третия кръг.

алекс минор продупчи билета следващата фаза рим
Снимка: БТА
Слушай новината

Австралиецът Алекс де Минор отпадна още в първия си мач от втория кръг на тенис турнира в Синсинати от сериите Мастърс с награден фонд 9,19 милиона долара. Осмият в света отстъпи пред американеца Райли Опелка с 6:7(6), 4:6.

Де Минор пропусна седем възможности за пробив във втория сет, а след това загуби подаването си при единствената възможност на съперника си.

Високият 211 см. Опелка ще срещне в следващата фаза аржентинеца Франсиско Комесана, който продължи напред, след като водеше с 6:4 и 3:1 на италианеца Лучано Дардери, а след това съперникът му се отказа заради контузия.

Играещият под неутрален флаг руснак Андрей Рубльов също се класира за третия кръг, след като надигра представителя на домакините Лърнър Тиен със 7:6 (4), 6:3. В следващата фаза той чака победителя от двубоя между австралиеца Алексей Попирин и испанеца Мартин Ландалус.

Напред се класираха и чехите Иржи Лехечка и Якуб Меншик. Лехечка победи американеца Тристан Бойър в три сета - 4:6, 6:1, 6:4, за близо два часа. Меншик елиминира друг американец - Итън Куин, с 6:4, 6:2.

Испанският ветеран Роберто Баутиста-Агут продължи напред след победа над британеца Камерън Нори с 6:4, 6:3.

#Франсиско Комесана #ATP 1000 в Синсинати #Якуб Меншик #Иржи Лехечка #Райли Опелка #Алекс Де Минор #Роберто Баутиста-Агут #Андрей Рубльов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село Бачково
1
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село...
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
2
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и...
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам
3
Президентът Румен Радев с критики към кабинета: Стягат най-големия...
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
4
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет,...
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти у нас
5
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти...
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна количка да се качи на самолета
6
Реакция на авиокомпанията, която не позволи на дете в инвалидна...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с 2,73 промила
4
Двама мъже извършиха граждански арест на пиян шофьор на автобус с...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
5
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
6
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...

Още от: Тенис

Гоф и Паолини стартираха с победа участието си в Синсинати
Гоф и Паолини стартираха с победа участието си в Синсинати
Томова отпадна във втория кръг в Синсинати след трисетова битка Томова отпадна във втория кръг в Синсинати след трисетова битка
Чете се за: 02:27 мин.
Трима българи на корта в понеделник на ATP Challenger 50 турнира в София Трима българи на корта в понеделник на ATP Challenger 50 турнира в София
Чете се за: 01:20 мин.
Две български победи на квалификациите на Чаланджър турнир в София Две български победи на квалификациите на Чаланджър турнир в София
Чете се за: 02:05 мин.
Томова и Ястремска откриват програмата в неделя Томова и Ястремска откриват програмата в неделя
Чете се за: 00:45 мин.
Александър Василев загуби финала в София Александър Василев загуби финала в София
Чете се за: 01:10 мин.

Водещи новини

Пожарът край Сунгурларе продължава – над 10 000 дка гора са изпепелени
Пожарът край Сунгурларе продължава – над 10 000 дка гора са...
Чете се за: 00:50 мин.
Регионални
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
Чете се за: 01:27 мин.
По света
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията „Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп - Путин: ЕС и Киев срещу договорка без Украйна
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Италия се бори с пожар край Везувий
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Отново се разгоря пожарът в Пирин
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Да срещнеш своя идол: Ирина сбъдна мечтата си да прегърне Дженифър...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ