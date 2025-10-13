Дебютен гол на Волтемаде донесе три точки на Германия в световните квалификации

Германия записа трета поредна победа в квалификациите за световното първенство през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада. В мач от група A възпитаниците на Юлиан Нагелсман надделяха над Северна Ирландия на "Уиндзор Парк" в Белфаст след дебютния гол на Ник Волтемаде с екипа на Бундестима.

Тимът от Острова шокира по-именития си съперник в 14-ата минута, когато Даниел Балард се възползва от разбъркване в защитата на германците и се разписа във вратата на Оливер Бауман. Страничният съдия обаче реагира бързо и отсъди засада на Пади МакНеър, който игра с кълбото преди колегата му в отбрана да го вкара в мрежата.

Домакините не успяха да се възползват от мига слабост на Германия и след половин час игра това им изигра лоша шега. Центриране от ъглов удар отдясно на Давид Раум намери двуметровия Ник Волтемаде, който реализира първия си гол с националната фланелка.

През втората част гостите продължаваха да доминират в отношение владение на топката, но Северна Ирландия умело успяваше да се възползва от контраатаките си и на няколко пъти се доближи до изравняване на резултата. В крайна сметка резултатът от първото полувреме се запази и Бундестима си тръгна от Белфаст с трите точки.

В другия мач от групата Словакия се справи с Люксембург с 2:0 на "Щадион Антон Малатински" в Търнава. Точни за успеха бяха Адам Оберт в 55-ата и Иван Шранц в 72-ата минута.

Така в група A на световните квалификации в зона Европа Германия и Словакия са изравнени на върха с 9 пункта от 4 мача, следвани от Северна Ирландия с 6 и аутсайдерът Люксембург, който е на дъното без точков актив.

В следващия прозорец за мачове на национални отбори през ноември месец Германия гостува на Люксембург на 14-и, а на същата дата Словакия приема Северна Ирландия.