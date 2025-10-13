БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Дебютен гол на Волтемаде донесе три точки на Германия в световните квалификации

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

Словакия също не изостава в група A след успех над Люксембург.

Национален отбор на Германия по футбол
Снимка: БТА
Слушай новината

Германия записа трета поредна победа в квалификациите за световното първенство през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада. В мач от група A възпитаниците на Юлиан Нагелсман надделяха над Северна Ирландия на "Уиндзор Парк" в Белфаст след дебютния гол на Ник Волтемаде с екипа на Бундестима.

Тимът от Острова шокира по-именития си съперник в 14-ата минута, когато Даниел Балард се възползва от разбъркване в защитата на германците и се разписа във вратата на Оливер Бауман. Страничният съдия обаче реагира бързо и отсъди засада на Пади МакНеър, който игра с кълбото преди колегата му в отбрана да го вкара в мрежата.

Домакините не успяха да се възползват от мига слабост на Германия и след половин час игра това им изигра лоша шега. Центриране от ъглов удар отдясно на Давид Раум намери двуметровия Ник Волтемаде, който реализира първия си гол с националната фланелка.

През втората част гостите продължаваха да доминират в отношение владение на топката, но Северна Ирландия умело успяваше да се възползва от контраатаките си и на няколко пъти се доближи до изравняване на резултата. В крайна сметка резултатът от първото полувреме се запази и Бундестима си тръгна от Белфаст с трите точки.

В другия мач от групата Словакия се справи с Люксембург с 2:0 на "Щадион Антон Малатински" в Търнава. Точни за успеха бяха Адам Оберт в 55-ата и Иван Шранц в 72-ата минута.

Така в група A на световните квалификации в зона Европа Германия и Словакия са изравнени на върха с 9 пункта от 4 мача, следвани от Северна Ирландия с 6 и аутсайдерът Люксембург, който е на дъното без точков актив.

В следващия прозорец за мачове на национални отбори през ноември месец Германия гостува на Люксембург на 14-и, а на същата дата Словакия приема Северна Ирландия.

#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Северна Ирландия по футбол #национален отбор на Германия по футбол

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
1
Взрив пред сградата на полицейското управление в Дупница
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
2
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с...
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско"
3
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
4
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
5
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни избори за общински съвет на Пазарджик
6
При 100% обработени протоколи: ДПС побеждава в частичните местни...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Европейски футбол

Белгия си върна водачеството в група J на световните квалификации
Белгия си върна водачеството в група J на световните квалификации
Робин льо Норман: Решен съм да не допускам никакви изненади утре Робин льо Норман: Решен съм да не допускам никакви изненади утре
Чете се за: 02:15 мин.
Де ла Фуенте: Имаме състав от фантастични играчи и който и да излезе, е на изключително ниво Де ла Фуенте: Имаме състав от фантастични играчи и който и да излезе, е на изключително ниво
Чете се за: 02:45 мин.
Капитанът на Арсенал ще отсъства от терените до края на ноември Капитанът на Арсенал ще отсъства от терените до края на ноември
Чете се за: 01:00 мин.
Ювентус отново ще бъде без Бремер за дълъг период от време Ювентус отново ще бъде без Бремер за дълъг период от време
Чете се за: 01:17 мин.
Барселона адресира контузията на Дани Олмо Барселона адресира контузията на Дани Олмо
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Доналд Тръмп: Имаме мир в Близкия изток
Доналд Тръмп: Имаме мир в Близкия изток
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Край на кризата със заложниците - какви са следващите етапи? Край на кризата със заложниците - какви са следващите етапи?
Чете се за: 06:10 мин.
По света
Доналд Тръмп в Израел и Египет: Какво следва на полето на дипломацията? Доналд Тръмп в Израел и Египет: Какво следва на полето на дипломацията?
Чете се за: 05:22 мин.
По света
След потопа в Елените: Ще бъдат ли разрушени незаконните сгради? След потопа в Елените: Ще бъдат ли разрушени незаконните сгради?
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
Ток от ветрогенератори: Защо в България вятърните мощности са под...
Чете се за: 05:30 мин.
Общество
875 души у нас чакат за трансплантация
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
След изборите в Пазарджик - каква е развръзката?
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Над 300 магазина проверени от КЗП за цени в лева и евро
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ