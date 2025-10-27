Дейвид Кравиш ще остане извън терена около четири месеца

Натурализираният американски баскетболист Дейвид Кравиш ще отсъства около четири месеца от терените, информираха от испанския му клуб Уникаха.

Центърът е претърпял успешна операция на фрактура на десния крак, получена вчера, когато Уникаха загуби гостуването си на Тенерифе в среща от четвъртия кръг на първенството на Испания.