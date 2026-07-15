Делото за убийството на 18-годишната Магдалена продължава в Хасково с разпит на осем свидетели

Делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева продължи в Окръжния съд в Хасково с разпит на осем свидетели. Заседанието се води от шестчленен съдебен състав с председател съдия Красимир Димитров.

Първи показания даде ключовият свидетел Момчил Калинов, който е бил заедно с Магдалена и подсъдимия в нощта срещу 26 април 2025 г., включително в къщата на дядото на обвиняемия, където според обвинението е извършено убийството. В съдебната зала Калинов заяви, че си е тръгнал сутринта на 26 април и въпреки че всички са били употребили алкохол, към този момент Магдалена е била жива.

Процесът започна през април т.г. Младежът е подсъдим за умишленото убийство на Магдалена Русева, с която са били съученици в гимназия в Хасково. Според обвинителния акт престъплението е извършено по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост.

По данни на прокуратурата убийството е извършено в къщата на дядото на подсъдимия, където момичето е било удушено с ластик от долнище на анцуг. След това тялото е било поставено в бидон и преместено в съседен необитаем имот.

Магдалена беше обявена за издирване на 26 април 2025 г., а тялото ѝ беше открито четири дни по-късно-на 30 април, в необитаем имот в Хасково.

При разглеждането на мярката за неотклонение на 2 май 2025 г. съдът прие, че въпреки непълнолетието си към момента на деянието младежът, който е бил на 17 години тогава, е могъл да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги ръководи.