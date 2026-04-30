Демографски институт към БАНИ: България е на първо място по изчезване на населението в целия свят

Страната ни е сред държавите в ЕС с най-бързо застаряващо население. Всеки четвърти българин е пенсионер, а в трудоспособна възраст са 58,6 на сто от хората. Според данните на НСИ най-много възрастни живеят във Видин, Смолян и Габрово. По-младите са ситуирани в София и Варна. На този фон най-засегнати от демографската криза са селата, като в 192 от тях няма нито един жител.

По улиците на русенското село Пепелина времето сякаш е спряло. Няма деца, няма магазин, не минават и автобуси. В плашещата тишина живеят 17 души. Най-младият е на 72 години.

Николай Илиев, жител: „Селата опустяха. Няма ТКЗС. Няма младежи. Всичко се изнесе в чужбина.“ Тамара Тодорова, жител: „И останаха вече възрастни хора, които един по един изпратихме. На мен ми е много тъжно. Дори имаме спор с моята дъщеря – вика: стига с туй село.“

За пазаруване и превоз местните разчитат на кметския наместник.

Габриела Маджарова – кметски наместник на с. Пепелина: „Товарим се на колата, водя ги до бакалията, фризьор, аптека, болница – каквото има нужда.“

От 30 години академик Петър Иванов изследва демографската криза у нас. Липсата на работа, ниските доходи и високата инфлация са само част от причините младите да напускат страната, а възрастните да остават сами, според него.

акад. Петър Иванов, директор на демографския институт към БАНИ (Българска академия на науките и изкуствата): „2,5 милиона души са емигрирали от България. Моите деца също са емигрирали и няма да се върнат. Те като дойдат тук, плачат, като виждат състоянието на всичко. България е на първо място по изчезване на населението в целия свят – с най-ниска раждаемост и с най-висока смъртност. От трима души двама са заплашени от социално изключване и от мизерия.“

И докато всяка година България губи население колкото един малък град, натискът върху социалната система се увеличава.

акад. Петър Иванов, директор на демографския институт към БАНИ (Българска академия на науките и изкуствата): „Пенсиите са унизително ниски в сравнение с Европейския съюз. Семействата трябва да получават огромни материални стимули, за да се увеличи желанието да имат деца.“

От НСИ отчитат, че само пет области в страната са увеличили населението си спрямо 2024 година. На първо място е Кърджали с 1,7%.