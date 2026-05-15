БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на...
Чете се за: 01:42 мин.
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Чете се за: 00:45 мин.
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на...
Чете се за: 01:25 мин.
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Деница Малчева е 58-ата "Царица Роза" на Казанлък

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази

Тя ще представя Казанлък и България на различни форуми у нас и в чужбина като посланик на красотата

деница малчева ата царица роза казанлък
Слушай новината

12-класничката Деница Малчева бе избрана за 58-ата "Царица Роза" на Казанлък. Нейни подгласнички станаха Йоана Мицева и Анжела Иванова.

Изборът измежду 35 абитуриентки бе направен по време на впечатляващ конкурс-спектакъл тази вечер в Града на розите.

Красавиците бяха оценявани от седемчленно жури с председател проф. Любомир Стойков – изкуствовед, културолог, публицист, медиен експерт и председател на Академията за мода. Сред членовете на журито бе и Н.Пр. Чикахиса Суми – извънреден и пълномощен посланик на Япония в България, който традиционно подкрепя конкурса и културните връзки между Казанлък и побратимените японски градове Фукуяма и Мунаката.

Изборът на 58-ата "Царица Роза" постави началото на Празника на розата 2026, чиято кулминация ще бъде на 5, 6 и 7 юни. В програмата и тази година са включени разнообразни културни събития, които ще запознаят гости от цял свят с дългогодишната традиция на маслодайната роза в Казанлък.

Новоизбраната "Царица Роза" ще представя Казанлък и България на различни форуми у нас и в чужбина като посланик на красотата, традициите и приятелството през следващата година.

#Деница Малчева #царица Роза #Казанлък

Последвайте ни

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
2
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
3
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
4
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота – вижте как да гласувате
5
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота...
DARA в топ 10 на фаворитите в "Евровизия" според букмейкърите
6
DARA в топ 10 на фаворитите в "Евровизия" според...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
6
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ

Още от: Регионални

Изпратиха бургаските абитуриенти с Парад на зрелостниците (СНИМКИ)
Изпратиха бургаските абитуриенти с Парад на зрелостниците (СНИМКИ)
Мотористи блокираха ключови пътища в страната заради цените на застраховките (ОБЗОР) Мотористи блокираха ключови пътища в страната заради цените на застраховките (ОБЗОР)
Чете се за: 03:32 мин.
Гръцките фермери отново на протест: Блокада и напрежение край границата с България Гръцките фермери отново на протест: Блокада и напрежение край границата с България
Чете се за: 04:05 мин.
Мотористи блокират пътища в Русе заради поскъпването на „Гражданската отговорност“ Мотористи блокират пътища в Русе заради поскъпването на „Гражданската отговорност“
Чете се за: 01:17 мин.
Протестът на мотористите в Бургас Протестът на мотористите в Бургас
Чете се за: 00:52 мин.
Мотористи в Пловдив протестират срещу поскъпването на „Гражданската отговорност“ Мотористи в Пловдив протестират срещу поскъпването на „Гражданската отговорност“
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на цените и да се усмири инфлацията Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на цените и да се усмири инфлацията
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Асен Василев, ПП: Подходът на правителството е погрешен и няма да доведе до поевтиняване на стоките Асен Василев, ПП: Подходът на правителството е погрешен и няма да доведе до поевтиняване на стоките
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Спор за паркиране: Задържаха мъж, след като нападнал депутата...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Гръцките фермери отново на протест: Блокада и напрежение край...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Мотористи блокираха ключови пътища в страната заради цените на...
Чете се за: 03:32 мин.
Общество
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ