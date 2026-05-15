Деница Малчева е 58-ата "Царица Роза" на Казанлък

12-класничката Деница Малчева бе избрана за 58-ата "Царица Роза" на Казанлък. Нейни подгласнички станаха Йоана Мицева и Анжела Иванова.

Изборът измежду 35 абитуриентки бе направен по време на впечатляващ конкурс-спектакъл тази вечер в Града на розите.

Красавиците бяха оценявани от седемчленно жури с председател проф. Любомир Стойков – изкуствовед, културолог, публицист, медиен експерт и председател на Академията за мода. Сред членовете на журито бе и Н.Пр. Чикахиса Суми – извънреден и пълномощен посланик на Япония в България, който традиционно подкрепя конкурса и културните връзки между Казанлък и побратимените японски градове Фукуяма и Мунаката.

Изборът на 58-ата "Царица Роза" постави началото на Празника на розата 2026, чиято кулминация ще бъде на 5, 6 и 7 юни. В програмата и тази година са включени разнообразни културни събития, които ще запознаят гости от цял свят с дългогодишната традиция на маслодайната роза в Казанлък.

Новоизбраната "Царица Роза" ще представя Казанлък и България на различни форуми у нас и в чужбина като посланик на красотата, традициите и приятелството през следващата година.