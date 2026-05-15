БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сблъсъци между гръцки фермери и полиция на...
Чете се за: 01:42 мин.
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Чете се за: 00:45 мин.
Гръцките фермери започнаха ефективна блокада в района на...
Чете се за: 01:25 мин.
Студено и влажно време за баловете прогнозират синоптици
Чете се за: 03:00 мин.
България е на финала на "Евровизия": DARA...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изпратиха бургаските абитуриенти с Парад на зрелостниците (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази
изпратиха бургаските абитуриенти парад зрелостниците снимки
Слушай новината

Над 1000 абитуриенти превърнаха тази вечер Бургас в сцена на младостта, красотата и празничното настроение по време на третото издание на Парада на зрелостниците. С много цветя, бурни аплодисменти, фойерверки и под звуците на духова музика премина третият Парад на зрелостниците от Випуск 2026 на Бургас.

Абитуриентите дефилираха елегантно с бални рокли и костюми по централните пешеходни улици "Александровска", "Богориди" до Морската градина, закичени със специално изработени ленти с надпис "Абитуриент 2026 Бургас".

По цялото протежение на маршрута бяха разположени пет арки с балони и вдъхновяващи послания към абитуриентите, а специално подготвени музикални точки с диджеи допринасяха за празничната атмосфера.

На входа на Морската градина зрелостниците преминаха по червен килим, посрещнати от гвардейци. Кулминацията на вечерта бе на терасата до Културен център "Морско казино", където зрелостниците се снимаха с кмета на града на специално изграден подиум, запечатвайки един от най-вълнуващите моменти в живота си.

"Гордост и радост е за целия ни град да посрещне и прегърне тези талантливи млади хора, които дълги години се трудиха упорито над тежките учебни материали и успешно завършиха. Благодаря на вашите преподаватели и родители, които ви подкрепяха през тези дълги години. Ще ви кажа две важни неща. Първо - Бургас ви обича изключително много и се гордее с вас. Където и да отидете, трябва да знаете, че винаги можете да се върнете в родния град. Защото вие сте нашата гордост и бъдеще! Желая ви цялото щастие на земното кълбо да ви спохожда напред. Успех в живота!", пожела на абитуриентите кметът Димитър Николов.

Събитието се превърна в истински празник на младостта и емоциите дни преди 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Снимки: БНТ

С инициативата Община Бургас за поредна година събра ученици, родители, учители и граждани в общ празник, посветен на бъдещето на младите хора на града.

# Парад на зрелостниците #Бургас #абитуриенти #Община Бургас

Последвайте ни

ТОП 24

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа реакция след блестящото представяне на "Евровизия"
2
"Обичам ви и ще се видим на финала" - DARA с първа...
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на „Евровизия" по БНТ1
3
Половин милион зрители са гледали втория полуфинал на...
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
4
Лазар е новият претендент за най-старо куче в света
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота – вижте как да гласувате
5
България e с №12 на финала на "Евровизия" в събота...
DARA в топ 10 на фаворитите в "Евровизия" според букмейкърите
6
DARA в топ 10 на фаворитите в "Евровизия" според...

Най-четени

България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с "Bangaranga"
1
България е на финала на "Евровизия": DARA продължава с...
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на литургия на български език в българския храм "Св. Георги"
2
Напрежение в Одрин: Гръцки митрополит не е разрешил провеждане на...
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
3
Освободиха от поста началника на ДНСК Лиляна Петрова
Втора етапна победа за Пол Мание
4
Втора етапна победа за Пол Мание
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в България
5
Гийермо Силва триумфира във втория етап от Джиро д'Италия в...
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ
6
Близо 12% от населението у нас живее без достъп до медицинска помощ

Още от: Регионални

Деница Малчева е 58-ата "Царица Роза" на Казанлък
Деница Малчева е 58-ата "Царица Роза" на Казанлък
Мотористи блокираха ключови пътища в страната заради цените на застраховките (ОБЗОР) Мотористи блокираха ключови пътища в страната заради цените на застраховките (ОБЗОР)
Чете се за: 03:32 мин.
Гръцките фермери отново на протест: Блокада и напрежение край границата с България Гръцките фермери отново на протест: Блокада и напрежение край границата с България
Чете се за: 04:05 мин.
Мотористи блокират пътища в Русе заради поскъпването на „Гражданската отговорност“ Мотористи блокират пътища в Русе заради поскъпването на „Гражданската отговорност“
Чете се за: 01:17 мин.
Протестът на мотористите в Бургас Протестът на мотористите в Бургас
Чете се за: 00:52 мин.
Мотористи в Пловдив протестират срещу поскъпването на „Гражданската отговорност“ Мотористи в Пловдив протестират срещу поскъпването на „Гражданската отговорност“
Чете се за: 02:10 мин.

Водещи новини

Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия финал на "Евровизия 2026" във Виена
Успех на DARA! "Bangaranga" представя България на големия...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на цените и да се усмири инфлацията Вицепремиерът Атанас Пеканов: Ще работим, за да спре ръстът на цените и да се усмири инфлацията
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Асен Василев, ПП: Подходът на правителството е погрешен и няма да доведе до поевтиняване на стоките Асен Василев, ПП: Подходът на правителството е погрешен и няма да доведе до поевтиняване на стоките
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро Имотните измамници с повдигнати обвинения: Заподозрените са спечелили над 5 милиона евро
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Спор за паркиране: Задържаха мъж, след като нападнал депутата...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Гръцките фермери отново на протест: Блокада и напрежение край...
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Мотористи блокираха ключови пътища в страната заради цените на...
Чете се за: 03:32 мин.
Общество
Визитата в Китай: Тръмп определи срещата със Си Дзинпин като...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ