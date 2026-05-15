Изпратиха бургаските абитуриенти с Парад на зрелостниците (СНИМКИ)

Над 1000 абитуриенти превърнаха тази вечер Бургас в сцена на младостта, красотата и празничното настроение по време на третото издание на Парада на зрелостниците. С много цветя, бурни аплодисменти, фойерверки и под звуците на духова музика премина третият Парад на зрелостниците от Випуск 2026 на Бургас.

Абитуриентите дефилираха елегантно с бални рокли и костюми по централните пешеходни улици "Александровска", "Богориди" до Морската градина, закичени със специално изработени ленти с надпис "Абитуриент 2026 Бургас".

По цялото протежение на маршрута бяха разположени пет арки с балони и вдъхновяващи послания към абитуриентите, а специално подготвени музикални точки с диджеи допринасяха за празничната атмосфера.

На входа на Морската градина зрелостниците преминаха по червен килим, посрещнати от гвардейци. Кулминацията на вечерта бе на терасата до Културен център "Морско казино", където зрелостниците се снимаха с кмета на града на специално изграден подиум, запечатвайки един от най-вълнуващите моменти в живота си.

"Гордост и радост е за целия ни град да посрещне и прегърне тези талантливи млади хора, които дълги години се трудиха упорито над тежките учебни материали и успешно завършиха. Благодаря на вашите преподаватели и родители, които ви подкрепяха през тези дълги години. Ще ви кажа две важни неща. Първо - Бургас ви обича изключително много и се гордее с вас. Където и да отидете, трябва да знаете, че винаги можете да се върнете в родния град. Защото вие сте нашата гордост и бъдеще! Желая ви цялото щастие на земното кълбо да ви спохожда напред. Успех в живота!", пожела на абитуриентите кметът Димитър Николов.

Събитието се превърна в истински празник на младостта и емоциите дни преди 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

С инициативата Община Бургас за поредна година събра ученици, родители, учители и граждани в общ празник, посветен на бъдещето на младите хора на града.