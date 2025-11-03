Деница Минкова с три медала от турнира "Stars of Aphrodite" в Кипър

Блестящо представяне за българската художествена гимнастика!

Националката Деница Минкова спечели един златен и два сребърни медала на международния турнир „Stars of Aphrodite“ в Лимасол, Кипър.

Възпитаничката на треньорката Кристина Ташева се класира втора в многобоя, първа на топка и втора на обръч.

Шампионка в състезанието стана София Диана Христофи от Кипър, а трета — нейната сънародничка Екатерина Шарова.

Силно участие записаха и младите ни таланти при родените през 2014 година.

Мила Христова спечели три златни медала в многобоя, на без уред и на обръч, докато Сияна Цанкова завоюва три сребърни отличия в многобоя, на без уред и на обръч.

Българките отново доказаха, че традицията в художествената гимнастика продължава с грация, упоритост и златен дух!