БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Деница Минкова с три медала от турнира "Stars of Aphrodite" в Кипър

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Деца
Запази

Силно участие записаха и младите ни таланти при родените през 2014 година

деница минкова спечели три медала турнир кипър
Снимка: БТА
Слушай новината

Блестящо представяне за българската художествена гимнастика!
Националката Деница Минкова спечели един златен и два сребърни медала на международния турнир „Stars of Aphrodite“ в Лимасол, Кипър.

Възпитаничката на треньорката Кристина Ташева се класира втора в многобоя, първа на топка и втора на обръч.
Шампионка в състезанието стана София Диана Христофи от Кипър, а трета — нейната сънародничка Екатерина Шарова.

Силно участие записаха и младите ни таланти при родените през 2014 година.
Мила Христова спечели три златни медала в многобоя, на без уред и на обръч, докато Сияна Цанкова завоюва три сребърни отличия в многобоя, на без уред и на обръч.

Българките отново доказаха, че традицията в художествената гимнастика продължава с грация, упоритост и златен дух!

Последвайте ни

ТОП 24

Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
1
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински
2
Почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински
Над 360 000 българи работят след пенсия
3
Над 360 000 българи работят след пенсия
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
4
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
5
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
6
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...

Още от: Спорт

Мони Николов удиви съотборниците и феновете си с “измамен" скок
Мони Николов удиви съотборниците и феновете си с “измамен" скок
България с 24 състезатели на световното по скокове на батут в Памплона България с 24 състезатели на световното по скокове на батут в Памплона
Чете се за: 01:05 мин.
17-годишният Иван Иванов дебютира на турнир от ATP в Атина 17-годишният Иван Иванов дебютира на турнир от ATP в Атина
Чете се за: 01:07 мин.
Никола Цолов се срещна с феновете си и разкри плановете за Формула 2 Никола Цолов се срещна с феновете си и разкри плановете за Формула 2
Чете се за: 01:02 мин.
Интервю със спортния журналист Бюлент Мюмюнов Интервю със спортния журналист Бюлент Мюмюнов
Чете се за: 00:20 мин.
Денис Данев с първи медал за България от Европейското по вдигане на тежести за юноши Денис Данев с първи медал за България от Европейското по вдигане на тежести за юноши
Чете се за: 00:22 мин.

Водещи новини

Пускат парното в София във вторник
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Над 30 арестувани след протестите пред парламента в Белград Над 30 арестувани след протестите пред парламента в Белград
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Над 360 000 българи работят след пенсия Над 360 000 българи работят след пенсия
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Борислав Гуцанов: НОИ вероятно ще приеме вдигането на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Спират движението по "Дунав мост" на 4 и 5 ноември
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Протест срещу еврото: Поредна акция на "Възраждане" пред БНБ
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ