Деница Минкова спечели три медала на турнир в Кипър

Деница Минкова спечели един златен и два сребърни медала на международния турни по художествена гимнастика "Stars of Aphrodite" в Лимасол. В кипърската столица националката стана втора в многобоя, първа на топка и втора на обръч.

Победителка стана София Диана Христофи (Кипър), а трета е Екатерина Шарова (Кипър).

Още две български гимнастички участваха в надпреварата. При родените 2014 година Мила Христова е първа в многобоя, първа на без уред и първа на обръч, а Сияна Цанкова е втора в многобоя, втора на без уред и първа на обръч.