Денислава Глушкова е на четвъртфинал на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион

Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.
Поставената под №6 българка победи с 6:2, 6:2 рускинята Елина Неплий. Срещата продължи час и 36 минути.
21-годишната Глушкова поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет. Българката спечели четири поредни гейма от 1:1 до 5:1 във втората част, а след това триумфира с крайното 6:2.
За място на полуфиналите националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" ще играе срещу втората поставена и №251 в световната ранглиста Ралука Сербан (Кипър).
По-късно днес Беатрис Спасова ще играе на четвъртфиналите на двойки на турнира в Ираклион. Българката и Агустина Члпак (Аржентина) ще играят за място на полуфиналите срещу Елена Корокозиди (Гърция) и Наталия Сенич (Сърбия).