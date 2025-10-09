БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 00:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:12 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

Денислава Глушкова е на четвъртфинал на сингъл на тенис турнира на клей в Ираклион

Чете се за: 01:02 мин.
Тенис
За място на полуфиналите националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" ще играе срещу втората поставена Ралука Сербан (Кипър).

денислава глушкова четвъртфинал сингъл тетин турнира клей ираклион
Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Поставената под №6 българка победи с 6:2, 6:2 рускинята Елина Неплий. Срещата продължи час и 36 минути.

21-годишната Глушкова поведе с 5:0 по пътя към успеха в първия сет. Българката спечели четири поредни гейма от 1:1 до 5:1 във втората част, а след това триумфира с крайното 6:2.

За място на полуфиналите националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" ще играе срещу втората поставена и №251 в световната ранглиста Ралука Сербан (Кипър).

По-късно днес Беатрис Спасова ще играе на четвъртфиналите на двойки на турнира в Ираклион. Българката и Агустина Члпак (Аржентина) ще играят за място на полуфиналите срещу Елена Корокозиди (Гърция) и Наталия Сенич (Сърбия).

