Дениз Данев завърши пети в група "В" на световното първенство по вдигане на тежести

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
От 20:30 часа днес е надпреварата в група "А", в която ще вдига и другият българин в тази категория Ангел Русев.

Дениз Данев
Снимка: www.dunavmost.com
Слушай новината

Дениз Данев се нареди пети в група "В" на категория до 60 килограма на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде, Норвегия.

Първият български участник на шампионата постигна двубой от 253 килограма, като се справи само с началните си тежести в двете движения - 113 килограма в изхвърлянето и 140 килограма в изтласкването.

В първото движение Данев не успя при първите си две излизания на подиума, но се справи при третия опит. В изтласкването той успя на 140 килограма, след което обаче не успя да се справи на 143 и 145 килограма. Тези резултати му отредиха шесто място в изхвърлянето и пето в изтласкването.

Лидер след приключването на опитите в група "В" е филипинецът Фернандо Агад с двубой от 275 килограма.

От 20:30 часа днес е надпреварата в група "А", в която ще вдига и другият българин в тази категория Ангел Русев.

