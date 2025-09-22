Денят без автомобили затваря центъра на София

Днес в централната част на София ще има временни ограничения за движение заради инициативата на Европейската комисия Европейска седмица на мобилността и Световния ден без автомобили.

"От 8:00 до 20:00 часа централната част на столицата ще бъде затворена за автомобилно движение и ще даде възможност на всички да се придвижват пеша, с велосипед или с обществен транспорт, за да могат да усетят една по-чиста, по-тиха и по-безопасна градска среда, обясни в "Денят започва" Методи Аврамов от Центъра за градска мобилност.

Аврамов уточни, че линиите на обществения транспорт няма да бъдат ограничени, а ще има и специални безплатни линии:

"Градският транспорт ще бъде без промяна. Даже ще има допълнително разкрити безплатни линии, които ще се движат от площад "Възраждане" до депото в "Трамкар", където днес ще се проведе Ден на отворените врати."

По думите му, все повече хора избират метрото, автобусите и велосипедите като алтернативен начин на придвижване. Той обяви, че традиционно ще се проведе и велошествие, организирано от Столична община и посолството на Кралство Дания.

Ограниченията за автомобили ще обхванат зоната между булевардите "Дондуков", "Васил Левски", "Патриарх Евтимий", "Христо Ботев" и "Александър Стамболийски". В рамките на този периметър ще бъде забранено паркирането и движението на моторни превозни средства.

"Зоната е както миналата година – между бул. "Дондуков", бул. "Васил Левски", ул. "Хан Крум" и бул. "Александър Стамболийски", уточни Методи Аврамов.

Иван Георгиев от СДВР увери, че полицията е подготвена:

"Около 65–70 полицейски служители ще бъдат разположени на входно-изходните точки на зоната. Автомобили със специален режим и живеещи в района при необходимост ще бъдат пропускани."

Той допълни, че преместените автомобили ще бъдат извозвани към буферни паркинги и собствениците им ще получат информация от районните управления къде могат да ги открият.

Освен велошествието, в София ще се проведат и редица културни прояви, свързани с честването на 117 години от обявяването на Независимостта на България. Сред тях са церемонии с полагане на венци и цветя при Паметника на независимостта и Паметника на незнайния воин, както и празнична смяна на гвардейския караул пред президентството.

