Парламентът разглежда на второ четене законопроект за промени в Закона за чужденците в Република България, внесен от Министерския съвет. Това предвижда проектопрограмата за работа на Народното събрание.

Целта е да се отразят изискванията на правото на ЕС, като се улесни законната трудова миграция и се ограничи рискът от трудова експлоатация. Предвижда се, когато достъпът до пазара на труда бъде отнет по вина на работодателя, той да дължи на чужденеца обезщетение, както и задължение да се сключва писмен договор, в който са уредени условията за наем на жилището, предоставено от работодателя на сезонния работник. Въвежда се възможност за издаване на служебни паспорти на деца на служители без дипломатически ранг на задгранична работа до 25-годишна възраст, несключили брак, които продължават образованието си в приемащата държава. Заложено е обикновената услуга за издаване на документите да бъде за срок от 20 дни, вместо 30 дни.

Депутатите ще обсъдят на първо четене три законопроекта за промени в Закона за лова и опазване на дивеча, внесени от "Прогресивна България", "Демократична България" и Министерския съвет. Промените са свързани с предсрочно прекратяване на дългосрочните договори за съвместно извършване на дейности в държавните ловни стопанства и с поправителни изпити за придобиване право на лов.

В дневния ред на парламента днес е и първо четене на законопроекти за промени в Закона за хазарта, внесени от ДБ, "Продължаваме Промяната" и МС. От ПП предлагат забрана на рекламата на хазарт и пунктове за залози на територията на населените места и забрана на рекламата на хазарт и пунктове за залози по телевизия и радио, интернет, социални мрежи, държавна и общинска инфраструктура. От ДБ предвиждат пълна забрана на рекламата на хазарт и коригиране на отчетени дефицити за периода от 2024 г. досега, както и използването на кеш-терминали за зареждане на сметки за онлайн преди установяване на самоличността на потребителите. От МС предлагат увеличаване на размера на алтернативния данък по Закона за корпоративното подоходно облагане, дължим за организиране на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино, както и въвеждане на дистанционна връзка с НАП на игралните системи на хазартните оператори в игрални зали и казина.

Парламентът ще обсъди също първо четене на промени в Закона за счетоводството, както и първо четене на промени в Закона за независимия финансов одит и изразяването на сигурност по устойчивостта.