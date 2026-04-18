Дербитата на Пловдив ще се състоят в началото и в края на май

Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз обяви програмата по дни и часове за мачовете от плейофите в родната Първа лига.

Освен ЦСКА - Левски, който по традиция приковава погледите, стана ясно и кога ще се играят двете пловдивски дербита между Локомотив и Ботев.

"Канарите" влязоха в топ 8 за сметка на Славия, който се провали в последния кръг от редовния сезон при гостуването на Монтана, завършвайки наравно 0:0 на "Огоста".

Първото дерби на Пловдив ще се играе на "Колежа" и е насрочено за неделя, 3 май, от 16:15 часа. Вторият сблъсък е от последния кръг на плейофите в първата четворка и ще се проведе на "Лаута" в понеделник, 25 май, от 17:45.