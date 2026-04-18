Илия Груев се появи от пейката при важен успех на Лийдс, Уулвърхямптън е пред изпадане

Българският национал Илия Груев се появи като резерва при убедителната победа на Лийдс Юнайтед с 3:0 над Уулвърхямптън в мач от Висшата лига.

Халфът влезе в игра в 78-ата минута, заменяйки Брендън Ааронсон, който малко преди това бе получил жълт картон.

Домакините решиха изхода на срещата още през първото полувреме с два бързи гола. Джеймс Джъстин откри резултата в 18-ата минута, а само две по-късно Ноа Окафор удвои преднината на Лийдс.

След почивката гостите опитаха да се върнат в мача и дори стигнаха до попадение чрез Адам Армстронг, но голът бе отменен заради засада. В добавеното време Доминик Калвърт-Люин спечели дузпа и сам я реализира за крайното 3:0.

С този успех Лийдс направи важна крачка към оставането си в елита, докато положението на Уулвърхямптън изглежда почти безнадеждно. "Вълците“ са на последното място с едва 17 точки и изостават на 15 от Уест Хем, който е първият тим над чертата.

В друг двубой от кръга Борнемут победи Нюкасъл с 2:1 като гост. Маркъс Таверниер даде аванс на гостите, а Уил Осула изравни през втората част. Победното попадение падна в 85-ата минута и бе дело на Адриен Трюфер.

Така Борнемут записа 13-и пореден мач без загуба и се изкачи до осмото място, изравнявайки се по точки с Челси и Брентфорд, докато Нюкасъл остава в средата на таблицата.