С две дузпи Хофенхайм матира Борусия Дортмунд

Борусия Дортмунд допусна болезнено поражение с 1:2 при гостуването си на Хофенхайм в среща от 30-ия кръг на Бундеслигата, решена в самия край.

Домакините поведоха малко преди почивката, когато Андрей Крамарич реализира дузпа. Дортмунд все пак стигна до изравняване в заключителните минути чрез Серу Гираси, който върна интригата в двубоя. В дълбокото продължение обаче отново Крамарич бе точен от бялата точка и донесе успеха на своя тим.

След този резултат Борусия изостава сериозно от лидера Байерн Мюнхен — разликата вече е 12 точки. Баварците могат да узаконят на практика нова титла още в следващия си мач срещу Щутгарт, ако спечелят поне точка.

Хофенхайм се изкачи до петото място с 54 точки и продължава битката за местата, даващи право на участие в Шампионската лига. Тимът има аванс от два пункта пред Байер Леверкузен, който изненадващо загуби от Аугсбург. В челото на класирането остават още Щутгарт и РБ Лайпциг, които заемат съответно третата и четвъртата позиция с равен актив.

В следващия кръг Дортмунд приема Фрайбург, докато Хофенхайм ще гостува на Хамбургер.