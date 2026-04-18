Игор Тиаго: Лудогорец ме изгради като футболист

Нападателят на Брентфорд Игор Тиаго даде обширно интервю за испанското издание AS, в което засегна ключови моменти от кариерата си – от престоя си в България до представянето си във Висшата лига и националния отбор на Бразилия.

Бразилецът не скри признателността си към Лудогорец, откъдето започва неговият европейски път.

"България е част от моята еволюция в Европа. Лудогорец е клуб, който ме научи на много и ме превърна в играча, който съм днес. Те повярваха в моята работа и в моя потенциал. Това беше първата врата, която ми се отвори в Европа, и съм им безкрайно благодарен“, заяви Тиаго.

Той коментира и конкуренцията за голмайсторския приз във Висшата лига, където се съревновава с Ерлинг Холанд.

"Огромна гордост е да се боря за тази „Златна обувка“ с Холанд. Той е човек, от когото се уча много, докато го гледам как играе. Опитвам се да усвоя максимално движенията му и начина, по който използва възможностите си“, допълни нападателят.

Тиаго разказа и любопитен момент около повиквателната си за националния отбор на Бразилия от селекционера Карло Анчелоти.

"В деня на повиквателната щяхме да играем срещу Уулвс... видях списъка на Анчелоти в тоалетната на стадиона! Трябваше да скрия емоцията си, защото отивах на мач, но за щастие всичко мина добре – бях повикан и дори вкарах гол за страната си“, разкри той.

По-рано днес Тиаго не успя да помогне на Брентфорд да стигне до победа срещу Фулъм, като двубоят от 33-ия кръг на Висшата лига завърши при резултат 0:0.