Стилияна Николова с бронз в многобоя и четири финала в Баку
Иран отново затвори Ормузкия проток
Преди вота в неделя: Членове на СИК-ове в Бургас напускат...
От ЦИК обясняват за дефектните бюлетини и за смяната на...
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
Масимилиано Алегри отхвърли националния отбор на Италия, остава верен на Милан

Специалистът заяви, че вижда бъдещето си в дългосрочен план при „росонерите“ въпреки интереса към него за селекционерския пост

Масимилиано Алегри отхвърли националния отбор на Италия, остава верен на Милан
Старши треньорът на Милан Масимилиано Алегри категорично отхвърли възможността да поеме националния отбор на Италия, подчертавайки, че планира да продължи работата си в клуба от Милано в дългосрочен план.

Името на Алегри бе сред основните спрягани за селекционерския пост след напускането на Дженаро Гатузо, но специалистът даде ясно да се разбере, че не възнамерява да прави подобна промяна в кариерата си.

"Моята кариера говори сама за себе си – честата смяна на отбори не е част от моето ДНК. Обичам да работя в клуб, който функционира като добре управлявана компания“, заяви Алегри на пресконференцията си преди двубоя срещу Верона.

Той подчерта, че е фокусиран върху развитието на Милан и изграждането на устойчив проект.

"Обичам да работя и да виждам прогрес. Не можем да спечелим Шампионската лига за две години, но трябва да имаме тази амбиция. Ако не мислиш за бъдещето, оставаш в миналото“, добави треньорът.

Алегри разкри също, че вече е провел разговори с ръководството на клуба относно селекцията и бъдещите планове, като първата тренировка за новия сезон е насрочена за 12 юли.

Междувременно италианският национален отбор остава без постоянен селекционер, след като национален отбор на Италия претърпя разочароващо отпадане и пропусна за трети пореден път участие на световно първенство след загуба от Босна и Херцеговина след изпълнение на дузпи. Оставка подаде и президентът на федерацията Габриеле Гравина.

Очаква се в следващите седмици да стане ясно кой ще поеме "Скуадра адзура“, като изборът на нов президент на федерацията е насрочен за 22 юни.

#ФК Милан #Масимилиано Алегри

