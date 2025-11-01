Дербито на Пловдив приковава вниманието в Първа лига

Три мача ще поставят старт на 14-ия кръг в Първа лига. Навръх Деня на народните будители дербито на Пловдив приковава вниманието в съботния ден. От 14:45 часа Локомотив и Ботев ще се срещнат на стадион Локомотив. Преди това Добруджа ще приеме Спартак Варна от 12:00 часа, а от 17:30 ч. Септември и Славия ще се срещнат в столичен сблъсък.

Локомотив и Ботев се изправят в поредно издание на пловдивското дерби, а арена на битката ще бъде стадионът в парк „Лаута“. И двата клуба призоваха в духа на феърплея за толерантност и взаимно уважение както на терена, така и по трибуните, готови за истински празник в съботния следобед.

Двата отбора влизат в сблъсъка от коренно различни позиции в първенството. Локомотив надскача себе си на фона на предварителните очаквания, като е трети с 24 точки, със само едно поражение от началото на сезона. Ботев от своя страна е на незавидната 14-а позиция в таблицата с цели осем загуби до тук.

През седмицата „канарчетата“ отстраниха убедително Спартак Плевен за Купата на България след успех с 4:0, докато „смърфовете“ имаха далеч повече трудности срещу лидера във Втора лига Дунав Русе и трябваше да минат през късен изравнителен гол и продължения за мястото си в осминафиналите.

По-рано от 12:00 новакът Добруджа ще приеме Спартак в Добрич. Тимът на Атанас Атанасов е в тежка криза, като логично заема последното място в класирането с едва 7 пункта. Добричлии се очертават като най-сериозния кандидат за изпадане. Отборът на Гьоко Хаджиевски пък, противно на всички проблеми от финансово естество, играят стабилно и са с 16 точки в актива, като са загубили само три от срещите си до момента.

В 17:30 часа пък Славко Матич ще направи дебюта си начело на Септември. Чашата за ръководството на столичани преля в миналия кръг, когато Стамен Белчев беше уволнен след обрата от Ботев Враца, когато септемврийци някак си загубиха, въпреки че бяха с човек повече и водеха в резултата. Славия на Ратко Достанич направи нулево равенство с Черно море в последния кръг, но също, подобно на съперника, има нужда от точки, тъй като е едва 13-и.

Пълна програма за 14-ия кръг в Първа лига:

Събота, 1 ноември

12:00, Добруджа – Спартак Варна

14:45, Локомотив Пд – Ботев Пд

17:30, Септември – Славия

Неделя, 2 ноември

12:45, ЦСКА – Монтана

15:15, Арда – Левски

17:45, Черно море – Лудогорец

Понеделник, 3 ноември

16:00, Берое – Локомотив София

18:15, Ботев Враца – ЦСКА 1948.