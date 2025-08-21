БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Десет българи се класира за полуфиналите на световното първенство по кану-каяк

Надпреварата се провежда в Милано.

Още шестима българи се класираха за полуфиналите в своите дисциплини на провеждащото се в Милано световното първенство по кану-каяк за мъже и жени, след като други четирима постигнаха същото вчера.

На едноместно кану 200 метра Радостина Ангелова е сред полуфиналистките, след като зае пето място в трета серия с 49.36 секунди.

Преслав Симеонов финишира четвърти в шеста серия с 1:45.00 минута и достигна до полуфиналите на едноместен каяк 500 метра.

На двуместен каяк 500 метра Йоана Георгиева и Памела Иванова са пети в четвърта серия с 1:47.69 минута, а Теодор Асенов и Даниел Караколев - пети във втора серия с 1:33.70 минута. Двете лодки също ще стартират на полуфиналите.

Двама българи пък ще участват на финал Б в дисциплините си. На полуфиналите на едноместно кану 200 метра Преслав Георгиев се нареди шести в трета серия с 41.78 секунди, а на едноместен каяк 200 метра Теодор Асенов е пети в трета полуфинална серия с 36.50 секунди.

