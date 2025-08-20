БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Четирима българи се класираха за полуфиналите на световното по кану-каяк

Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Световното първенство продължава до 24 август.

Четирима българи се класираха за полуфиналите в своите дисциплини на световното първенство по кану-каяк за мъже и жени, което започна днес в италианския град Милано.

На едноместен каяк 1000 м Мирослав Кирчев преодоля сериите, след като зае пето място в четвърта с 3:31.56 минути. На 22 август той ще стартира във втора серия от полуфиналите.

Участничката на Олимпийските игри в Париж 2024 Йоана Георгиева се класира за полуфиналите на едноместен каяк 500 м при жените. Тя финишира четвърта в четвърта серия с 1:54.01 минута.

Преслав Георгиев на едноместно кану 200 м също е сред полуфиналистите, след като се нареди втори в първа серия с 42.04 секунди. Българинът изостана само от представителя на домакините Матия Алфонси (Италия), който записа 40.66 секунди.

На едноместен каяк 200 метра Теодор Асенов е втори в трета серия и с 35.29 секунди и също продължава на полуфиналите утре.

Други двама национали отпаднаха от надпреварата. В дисциплината 500 метра едноместно кану Радостина Ангелова финишира осма (последна) в трета серия с 2:15.87 минути, а на 1000 метра едноместно кану Преслав Георгиев е осми (предпоследен) с 4:13.63 минута.

Световното първенство по кану-каяк в Милано продължава до 24 август.

