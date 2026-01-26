Десетки жертви на студеното време в САЩ

Зимна буря взе поне 20 жертви и остави без електричество стотици хиляди потребители в САЩ. За смъртни случаи се съобщава от Ню Йорк, Тенеси, Луизиана, Масачузетс, Канзас, Пенсилвания и Тексас.

Отменени или отложени са повече от 10 000 полета в национален мащаб. Заради обилния снеговалеж са затворени и много пътни артерии.

Снегът постепенно ще спира, но в централните и източните райони САЩ ще бъде много студено. Предупрежденията за ниски температури се простират от Тексас до Нова Англия.

Бурята е шок дори за Канада, известна със суровите си зими.

