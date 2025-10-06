Дешан извика нападател на Ланс за заместник на Брадли Баркола

Нападателят на Ланс Флориан Товен ще замени контузения Брадли Баркола в националния отбор на Франция за предстоящите световни квалификации.

Баркола отпадна от състава поради контузия в дясното подколянно сухожилие след консултация с лекаря на тима Франк Льо Гал. 23-годишният нападател е сред няколкото играчи на Пари Сен Жермен, които в момента са контузени.

Франция ще бъде домакин на Азербайджан в петък на "Парк де Пренс" в Париж и ще пътува за мач с Исландия в Рейкявик в понеделник.