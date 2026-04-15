Дешан потвърди тежкия удар: Екитике пропуска Световното първенство

Скъсан ахилес изважда нападателя на Ливърпул от сметките на Франция
Нападателят на Ливърпул Юго Екитике няма да вземе участие на предстоящото Световно първенство по футбол, потвърди селекционерът на Франция Дидие Дешан.
Футболистът е получил тежка контузия - скъсване на ахилесовото сухожилие, по време на двубоя срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига, загубен от „червените“ с 0:2. Травмата настъпва в 27-ата минута, когато Екитике е принуден да напусне терена на носилка.
Французинът правеше силен дебютен сезон с екипа на английския гранд, като записа общо 19 попадения за клубния и националния отбор. Той се отличи и с гол при победата на Франция с 2:1 срещу Бразилия в контрола през миналата година.
Отсъствието на Екитике е сериозен удар за "петлите“, които губят един от най-резултатните си играчи в навечерието на най-големия футболен форум.