Дешан потвърди тежкия удар: Екитике пропуска Световното първенство

Нападателят на Ливърпул Юго Екитике няма да вземе участие на предстоящото Световно първенство по футбол, потвърди селекционерът на Франция Дидие Дешан.

Футболистът е получил тежка контузия - скъсване на ахилесовото сухожилие, по време на двубоя срещу Пари Сен Жермен в Шампионската лига, загубен от „червените“ с 0:2. Травмата настъпва в 27-ата минута, когато Екитике е принуден да напусне терена на носилка.

Французинът правеше силен дебютен сезон с екипа на английския гранд, като записа общо 19 попадения за клубния и националния отбор. Той се отличи и с гол при победата на Франция с 2:1 срещу Бразилия в контрола през миналата година.

Отсъствието на Екитике е сериозен удар за "петлите“, които губят един от най-резултатните си играчи в навечерието на най-големия футболен форум.