Десподов, Митов, Турицов и Божинов не тренираха с националите

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

България посреща Турция на 11-и октомври, а три дни по-късно гостува на европейския шампион Испания.

Александър Димитров
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Националите Кирил Десподов, Димитър Митов, Иван Турицов и Росен Божинов пропуснаха днешната тренировка преди световните квалификации с Турция и Испания. Четиримата ще работят днес във фитнес-залата.

България посреща Турция на 11-и октомври от 21.45 часа на националния стадион "Васил Левски", а три дни по-късно гостува на европейския шампион Испания на стадион "Сория" във Валядолид.
Десподов и Турицов бяха изпратени във фитнеса и днес няма да тренират, тъй като снощи имаха късни мачове за клубните си отбори. Десподов влезе в 61-ата минута при победата на ПАОК с 2:1 над Олимпиакос, а Турицов игра при нулевото равенство на ЦСКА с Лудогорец.

Също вчера Димитър Митов записа първа суха мрежа през сезона с Абърдийн, който срази ФК Дънди с 4:0 в първенството на Шотландия. Божинов пък събра доста мачове и пътувания. Пълноценно занимание направи Филип Кръстем. Халфът на английския Оксфорд Юнайтед пропусна последния мач срещу Уотфорд в Лига Чемпиъншип заради травма, но сега е напълно готов и се включи здраво на мокрия терен.

За първи път от месец март 2024-а година в отбора се появи Петко Христов. Капитанът на италианския Специя имаше противоречия с предишния селекционер Илиан Илиев и отказваше поканите. Сега обаче най-добрият български защитник отново е в състава. И в днешната тренировка се включи с много страст и енергия.

Дебютантът Атанас Чернев също влезе бързо в колектива, прегърнат на вратата на хотела най-напред от Станислав Шопов. Двамата са изключително близки от времето в школата на Ботев (Пловдив), където печелеха купи с набор 2001. Чернев, до момента неизменен титуляр за португалския Ещрела Амадора в местната Суперлига, се познава с голяма част и от другите в тима.

Тренировката в Правец премина под непрестанния дъжд, но хората от щаба видяха в това добра поличба и се надяват, че на Димитров и националите ще им върви по вода.

