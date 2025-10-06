Станислав Шопов: Всеки трябва да дава максимума от себе си и ще имаме резултати

Станислав Шопов се чувства добре при новия национален селекционер Александър Димитров, тъй като е от хората, които са били част от предишните му селекции при юноши и младежи до 21 години.

Сега двамата са в мъжкия национален отбор, а роденият в Пловдив полузащитник вероятно ще има по-сериозна роля. Шопов, който от лятото се премести в хърватското първенство и носи екипа на Осиек, вярва в положителната промяна.

България посреща в третата си среща от Група Е на световните квалификации Турция на националния стадион Васил Левски на 11 октомви, а три дни по-късно гостува на Испания във Валядолид.

И двата двубоя ще може да наблюдавате в ефира на БНТ.

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Шопов също започна разговора си с медиите с примера, който тази сутрин им е бил представен, а именно успехът на волейболния национален отбор, стигнал финал на Световното първенство във Филипините.

"Направиха ни горди като българи. Наистина беше много зареждащо да ги гледаме, аз бях много щастлив. И се надявам, че тази позитивна енергия ще продължи“, започна той.

"Да, работили сме в много дълъг период с Александър Димитров. И смятам, че ще има положителна промяна. Познавам го много добре и мога да кажа, че при него дисциплината е на много високо ниво. Всеки трябва да дава максимума от себе си и ще имаме резултати“, заяви Шопов.

Той призна, че Испания и Турция наистина разполагат с много високо ниво футболисти.