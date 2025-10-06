Владимир Николов: Аз съм напълно готов и ще дам максимума за България

Централният нападател Владимир Николов, който през това лято се премести от Славия в полския Корона Келце, е единствен на своя пост в този лагер на националния отбор. Така очакванията са той да има водеща роля и в двата предстоящи двубоя. Николов говори на среща с медиите в хотел в Правец, половин час преди тренировката на отбора, която започна в 18:00 часа на базата на БФС в Правец.

България се подготвя за две световни квалификации – на 11 октомври с Турция в София и на 14 октомври във Валядолид с европейския шампион Испания. Двата двубоя може да гледате в ефира на БНТ.

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3

Сега лъвовете обаче имат и нов треньор – Александър Димитров, който е достатъчно добре познат на повечето играчи от юношеските и младежките национални отбори.

Николов заяви, че днес на събирането на отбора селекционерът е дал за пример представянето на волейболните национали, които стигнаха до финала на световното първенство.

„Благодаря им за емоциите и ги поздравявам за страхотното представяне. Те са пример, който трябва да се следва. Беше ни показано какъв колектив са и колко са задружни“, започна той.

"Аз съм напълно готов и ще дам максимума за България. През годините сме показали, че можем и сме побеждавали някои от най-добрите футболисти в света. Трябва да вярваме в себе си, да сме задружни като нация и като отбор, и резултатите ще дойдат“, добави Николов. "Добрата работа на един централен нападател се измерва в голове. Всеки следи не как си играл, а дали си вкарал гол, всеки гледа статистиката. Има напрежение, но с много труд нещата ще се получат“, каза още таранът.

Въпреки сериозната класа на съперниците Турция и Испания, юношата на Септември (Сф) смята, че шансове винаги има: "Всеки излиза на терена и дава максимума от себе си. Всеки мач започва от 0:0. Футболът затова е най-интересната игра, защото всичко може да се случи за 90 минути. Те са по-класни на хартия, но на терена ако се подкрепяме и сме единни, не се знае какво ще се случи.“