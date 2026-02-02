Детройт се развилня срещу Бруклин

Детройт Пистънс постигна убедителен успех над Бруклин Нетс със 130:77 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). „Буталата“ победиха с 53 точки, подобрявайки рекорда си от януари 2003 година, когато печелят срещу Бостън Селтикс с 52-точкова преднина. Нетс допуснаха втора тежка загуба в последните седмици, след като отстъпиха с 66:120 на Ню Йорк Никс на 21 януари. Така балансът на Детройт на върха на класирането в Източната конференция вече е 36-12, докато Бруклин са 13-и с 13-35.

Джейлън Дърън отбеляза 21 точки и 10 борби за дабъл-дабъл, а Кейд Кънингам, който по-рано в същия ден беше избран за титуляр в Мача на звездите на НБА за пръв път в кариерата си, записа 18 точки и 12 асистенции. Данис Дженкинс добави 18 точки, влизайки от пейката. Тобаяс Харис завърши с 11 точки, а Маркъс Сасър - с 10.

За „Мрежите“ Кам Томас и Дрейк Пауъл бяха най-резултатни с по 12 точки, а освен тях единствено Ник Клакстън достигна двуцифрена резултатност, допринасяйки с 10.

Шампионът Оклахома Сити Тъндър надделя над Денвър Нъгетс със 121:111 в друг мач от вечерта. Шей Гилджъс-Алекзандър вкара 34 точки и 13 борби, а Кейсън Уолъс записа най-доброто постижение в кариерата си с 27 точки, включително 7 тройки от 11 опита отдалеч. Така „Гръмотевиците“ спечелиха първата среща от общо четири между тези два отбора през сезона, подобрявайки баланса си на 39-11 и затвърждавайки първата си позиция в Западната конференция, докато Нъгетс са 3-ти с 33-17.

В едва втория си мач след завръщане от контузия Никола Йокич отбеляза 16 точки, 8 асистенции и 7 борби, а най-резултатен за Денвър беше Пейтън Уотсън с 29.

Бостън Селтикс не срещна затруднения при победата си срещу Милуоки Бъкс със 107:79 като домакин. Насред слуховете за трансфера на звездата на „Елените“ Янис Адетокунбо, тимът на Док Ривърс започна срещата силно и не пропусна нито една стрелба в първите две и половина минути, повеждайки с 12:0, но в остатъка от срещата бяха тотално надиграни от своя опонент, отстъпвайки в пети пореден двубой. „Келтите“ запазиха третата си позиция в Източната конференция с баланс от 31-18, докато Бъкс са 12-и с 18-29.

Джейлън Браун беше най-резултатен за Бостън с дабъл-дабъл от 30 точки и 13 борби, а Анфърни Саймънс отбеляза 27 точки за само 25 минути на паркета, включвайки се от пейката. Дерик Уайт записа постижение от 17 точки, 8 асистенции и 7 борби, а Немиаш Кета добави 14 точки и 8 борби.

За Милуоки Райън Ролинс отбеляза 25 точки, Кайл Кузма добави 16, а никой друг от играчите на гостите не прехвърли границата от 10.

Ню Йорк Никс преодоля съпротивата на Лос Анджелис Лейкърс, побеждавайки със 112:100. Оу Джи Ануноби отбеляза 25 точки и 8 борби, а Ландри Шамет добави 23 точки, влизайки от пейката, за успеха на тима от „Голямата ябълка“, който затвърди втората си позиция на Изток с баланс 31-18, докато „Езерняците“ са 6-и на Запад с 29-19.

Джош Харт добави 20 точки за Никс, а Джейлън Брънсън се отчете с 12 точки, 13 асистенции и 7 борби.

За Лейкърс Лука Дончич записа дабъл-дабъл от 30 точки и 15 борби, към които добави и 8 асистенции, а ЛеБрон Джеймс отбеляза 22 точки в същата вечер, в която беше обявено рекордното му 22-ро участие в Мача на звездите на НБА.

Джарет Алън отбеляза рекордните за кариерата си 40 точки при успеха на Кливланд Кавалиърс над Портланд Трейл Блейзърс със 130:111. Алън добави и 17 борби за дабъл-дабъл, а Сам Мерил му помогна с 22 точки, за да донесе 30-ата победа за сезона на Кавалиърс. Джейлън Тайсън записа 18 точки, а Донован Мичъл се отчете с 14 точки и 9 асистенции.

За Портланд Кейлъб Лав беше най-резултатен с 21 точки, Шейдън Шарп добави 20, а Джерами Грант и Сиди Сисоко отбелязаха по 15.

Маями Хийт нанесе тежка загуба на Чикаго Булс със 134:91 като домакин. „Горещите“ поведоха с 54 точки в един момент от срещата, а това беше и най-големия пасив за Чикаго от декември 2018 година, когато изоставаха с 58 от Бостън Селтикс.

Бам Адебайо и Пеле Ларсон отбелязаха по 20 точки за Хийт, към които първият добави и 9 борби. Кел'ел Уеър добави 17 точки, а Андрю Уигинс и Хайме Хакес Джуниър - по 14.

За „Биковете“ Коби Уайт записа 16 точки, Никола Вучевич добави 12, а Айо Досунму и Джулиан Филипс - по 10.