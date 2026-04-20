Девет медала за България от европейското по бразилско джу джицу за деца в Дъблин

Българските млади състезатели се представиха силно на европейското първенство по бразилско джу джицу за деца в Дъблин, откъдето си тръгнаха с общо девет медала. Надпреварата, част от календара на IBJJF, събра едни от най-добрите таланти на континента.

Отборът на Twisted Jiu Jitsu участва със 17 състезатели, като двама от тях стигнаха до златните отличия – Климент Морозов и Белослава Лилова. Българите добавиха още три сребърни и четири бронзови медала, с което затвърдиха доброто си представяне на международната сцена.

"Участието на подобно ниво изисква сериозна подготовка и постоянство. За децата това беше ценен опит срещу силна международна конкуренция“, коментира главният треньор в детската школа Иван Димитров.

От клуба подчертаха, че подобни турнири са ключови за развитието на младите състезатели, като изграждат увереност и състезателен опит още от ранна възраст.